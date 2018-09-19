港前立法會議員游蕙禎︰港獨才是唯一出路

2018-09-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港本土派政黨「青年新政」成員、前年遭強行褫奪立法會議員資格的游蕙禎，十七日在紐約時報以「香港民主的衰亡（Democracy’s demise in Hong Kong）」為題撰文指出，香港主權移交中國以來，北京狡猾地利用香港完善的政治和憲法架構，逐步削弱香港自治，直言香港脫離北京獨立、成立新的民主國度，才是唯一出路。

游蕙禎指出，香港在相對開明英國統治時期奠定的公民自由、權力分立精神，以及民主核心中的公平和正義，都在北京手中逐漸凋零。民主派在今年的立法會補選中遭逢挫敗；多位泛民派人士因輕微罪行被定罪，甚至被判處漫長刑期；她與另三人在二○一六年立法會宣誓風波中，因北京介入而被剝奪議員資格，還有她因「非法集結」入獄四週等，都顯示北京已收緊對香港各方面的管治。

她指出，香港政府以國家安全為由，取締主張「港獨」的香港民族黨，反映出港府無法容忍反對中共的勢力；就連反對派集會抗議，也被當成恐怖份子對待。尤有甚者，許多港人開始害怕談論民主、自由和人權；當局持續加強打壓，更讓民主派的處境愈發艱難。北京利用權勢控制香港的通訊、基礎建設和商業市場，與帝國主義國家無異。若繼續默許，香港將與民主世界漸行漸遠。

在香港主權移交後，北京拚命從香港的殖民歷史中汲取經驗，順利推動上海、廣州、深圳等城市蓬勃發展，但香港實際上並未獲得回饋。港人在經濟上的發揮空間受限，政治上則持續被邊緣化。一九八九年「六四事件」後，北京致力改變香港的政治、司法制度，並扭轉港人價值觀，企圖使港人相信，若要維持生活現狀和經濟穩定，就只能支持北京的管治。

游蕙禎強調，為了削弱堅信民主、自由和人權的反對人士，北京和港府甚至聯手捏造醜聞，對他們貼上「分離主義者」和「中華民族背叛者」的標籤，二○一四年爭取特首全民普選的「雨傘運動」，即是在這套策略下慘遭抹黑。北京不僅違背普選承諾，還進一步限制港獨人士參與選舉，使得議會淪由親中派掌控。香港的權力制衡系統、公民權利和結社自由都遭到破壞，只有從中國分離，才能真正享有民主和自由。