達賴︰歐洲屬歐洲人 難民最終得回祖國

2018-09-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕西藏流亡精神領袖達賴喇嘛日前在瑞典發表演說，論及難民問題時表示，「歐洲屬於歐洲人」，難民最終必須回歸家園，重建自己的國家，這番言論隨即引發爭議。批評者抨擊，達賴所言表現出「無知與虛偽」；但支持者認為，達賴不過是講了「真話」，人們應細聽他言下之意。

達賴在瑞典第三大城馬爾默（Malmo）一場會議上發表談話，當地以大量移民人口聞名。他指出，歐洲有「道義責任」，接受並幫助逃難離鄉的難民，但歐洲屬於歐洲人，歐洲國家應讓難民了解，最終應重返家園，建設自己的國家。

對此，社群媒體湧現激烈反彈聲浪。一位名為「尤尼斯．巴特」的「推特」用戶痛批，歐洲國家轟炸穆斯林國家、摧毀一切之際，達賴人在哪裡？另有網友斥責，達賴的評論匪夷所思，完全忽略歐洲難民的起因。然而，也有評論指出，難民應返回自己國家，並為建設祖國出力，此乃中肯之言，達賴這麼說與他個人經歷有關，並沒有錯。

達賴本身也是政治難民，他於一九五九年逃離西藏，現居印度北部的達蘭薩拉。他前述發言惹議的時機，正值瑞典民粹主義政黨崛起之際，主打反移民的極右派「瑞典民主黨」在九日的國會大選中拿下近十八％選票，躍居第三大黨。二○一五年，瑞典收容十六萬難民，為歐盟中接受最多難民的國家。

這並非達賴首次發表類似言論。一六年，他接受德國「法蘭克福匯報」訪問時就表示：「歐洲，例如德國，不該變成一個阿拉伯國家」，「就道德觀點而言，我認為難民只應暫時被接受。目標是讓他們回到祖國，幫助他們重建國家。」

此外，達賴十五日造訪荷蘭時，也回應受害者對僧侶的性侵指控。他告訴當地媒體，自一九九○年代以來，他就知道佛教導師的性侵事件，這類指控「並非新鮮事」。性侵他人者不在乎佛陀訓誡，如今一切公諸於世，人們應關注他們的可恥行為。