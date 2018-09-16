川普前競選主席認罪 願配合通俄調查

2018-09-16

白宮急撇清：此事無涉川普

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕一直拒絕配合司法部特別檢察官穆勒進行「通俄門」調查的前川普全國競選主席曼納福特，十四日在華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院當庭認罪，承諾將「完全配合」特檢偵查。雖然白宮隨即表示，即使曼納福特配合調查也不會牽扯到川普，「此事與總統或總統贏得二○一六年選戰絕對不相干，完全無關」，但美國國家廣播公司（ＮＢＣ）新聞網的分析指出，曼納福特知道川普「最深的秘密」，將為「通俄門」調查帶來轉捩點。

曼納福特被控違反外國代理人登記法（ＦＡＲＡ）、共謀洗錢、干預司法等七項罪名；檢察官指控他非法隱匿數百萬美元的工作收入，欺騙美國國稅局（ＩＲＳ），還在檢調偵查期間說謊及干擾證人。此前，維吉尼亞州東區聯邦地區法院上月裁決曼納福特八項罪名成立，他須面臨七年至十年的徒刑。

曼納福特十四日坦承密謀不利美國、陰謀干預司法兩項罪名，並承認逃稅和實施秘密遊說計畫。根據認罪協議，曼納福特同意「完整、真實、完全、直接」地與穆勒合作，放棄在維州案的上訴權利及曼哈頓「川普大廈」公寓住宅等價值數百萬美元的五處房產，檢方則會撤銷對曼納福特在華盛頓的五項罪名指控、取消他在維州罪名尚未成立的其他十項指控；六十九歲的曼納福特在華盛頓的刑期上限將降至十年。

外界仍不清楚曼納福特會提供穆勒哪些「通俄門」調查的資訊。ＮＢＣ指出，川普不用電郵，因此難以在文件中找到通俄證據，但透過曼納福特的證詞，穆勒可查清楚川普到底知道什麼。若穆勒滿意他的合作，有可能要求法官不讓他入獄。何況曼納福特認罪，可能促成其他「通俄門」調查對象的合作，引發「滾雪球效應」。

與俄國人士往來狀況料曝光

據悉，曼納福特二○一六年曾出席一場俄羅斯代表與川普高階競選幹部的會議，企圖取得不利於民主黨總統參選人希拉蕊的資料；曼納福特也可能被詢問在競選期間與其他俄國關係人士的往來情況，包括一名親近俄國總統普廷的俄國富商，以及可能曾與俄國情報單位聯繫的前川普政策顧問史東（Roger Stone）。