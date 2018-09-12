零碳發電 加州2045年全面乾淨能源

2018-09-12

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國加州州長布朗（Jerry Brown）十日簽署劃時代的環保法案，矢志在二○四五年前逐步淘汰燃油發電，而使該州所有電力皆來自乾淨能源。他也簽署一道致力減少空氣中二氧化碳量的行政命令，希望相關政策成為美國其他州與其他國家的模範。

州長簽署劃時代環保法案

目前全球至少有二十個國家及四十座城市做出類似承諾，但作為全球第五大經濟體的加州，是迄今矢志落實該承諾的最大司法管轄區。布朗在加州首府沙加緬度的簽署典禮上說：「這個法案與行政命令使加州走在達成巴黎氣候協定的目標之路上。這不容易，也不會一蹴可幾，但必須去做。」

美國總統川普去年退出二○一五年巴黎氣候協定，並積極推翻前總統歐巴馬制定的環保政策，加州卻在國際上以氣候行動領袖之姿崛起。加州大力推動電動汽車，並制定碳排放價格的「碳交易」計畫，以創造減排誘因，致力在未來十二年達到減少溫室氣體排放四十％的目標。根據該行政命令，四五年該州應達到「碳中和」目標，之後應為溫室氣體淨負排放，希望透過「封存」過程達成，包括恢復森林與濕地，利用植物攝取二氧化碳，或透過捕集、封存碳於地底的新技術。

電力與石油企業對於布朗的政策十分抗拒，揚言此舉將導致消費者負擔節節上漲的電費，且對減少二氧化碳排放的影響微不足道。目前發電的碳排放佔全州排放總量的十六％。根據美國能源資訊管理局數據，截至今年五月，加州是美國第六大原油生產州，境內油井近五萬四千座，天然氣產量排名第十五。而根據新法案，三○年前加州電力公司生產的能源至少六成必須來自風力、太陽能與其他永續資源，比現行規範高出十％。至四五年，將只使用不產生碳排放的資源生產電力。不過，未達目標並無相應罰則。

山巒協會（Sierra Club）執行長布魯恩（Michael Brune）說：「一個像加州這樣有影響力的大州，矢志達成百分之百乾淨能源的意義，再怎麼強調都不為過。加州向世界展現，百分之百轉型至乾淨能源是力所能及的。」