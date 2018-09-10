清理太平洋垃圾帶 拖曳船先從加州起跑

2018-09-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕荷蘭非營利團體「海洋清理（Ocean Cleanup）」，八日展開一個雄心勃勃的計畫：在美國舊金山外海，以一艘補給船拖曳一條六百公尺長的浮式攔索，圍住海洋塑膠垃圾。這艘船會先在加州外海二四○海里（約四四四．五公里）處，就清運海洋塑膠垃圾測試兩週，接著就會前往加州與夏威夷間、約三個法國大的「太平洋垃圾帶」實施清運，目標是每個月清除五公噸的海洋塑膠殘骸。

「海洋清理」年僅二十四歲的創辦人兼執行長史萊特（Boyan Slat）表示，歷經五年的準備，試過達二七三種比例模型和六種不同的原型，該名為「001系統（System 001）」的海上攔柵，就是他的心血結晶。他二○一三年以十八歲之齡創辦該團體，被稱為「威爾森（Wilson）」的攔柵為這項太平洋垃圾帶清理計畫的一環，該計畫經費為兩千萬美元（約六．二億台幣）。「威爾森」出自好萊塢電影「浩劫重生（Cast Away）」裡，與男主角湯姆．漢克斯（Tom Hanks）在荒島相伴的那顆排球。

該攔索由海流、波浪及風力驅動，外形像一個龐大的Ｕ形管，Ｕ形管繫著一個深入水下三公尺的擋板，可過濾海洋塑膠垃圾。當船隻拖曳它掠過海面時，能蒐集直徑一公分或更大的塑膠廢棄物和廢棄魚網。擋板產生的推力，則能使魚類、海洋哺乳類等動物繞過、通過而不被攔截。為避免有船舶誤撞，001系統還將運用定位技術。蒐集的塑膠垃圾每六週會以補給船運到荷蘭，進行資源回收。

最近有研究發現，目前在太平洋垃圾帶約有一．八兆片塑膠垃圾，重約八萬公噸。研究人員認為，該計畫五年內可清除太平洋垃圾帶五十％的塑膠垃圾。不過，批評該計畫的人士仍質疑，此舉恐將對海洋生物造成威脅，在清理海洋垃圾時難免出現誤捕，攔柵也可能使用有毒的防污垢塗料。