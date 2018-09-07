文金本月3會 北韓提棄核時間表

2018-09-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕南、北韓官方六日一致證實，雙方已敲定今年來第三場高峰會將於本月十八日至二十日登場，南韓總統文在寅將再次訪問平壤，料將與北韓領導人金正恩討論建立互信和防止武裝衝突等機制，以及邁向非核化的「實際舉措」。北韓中央通信社也發佈相同訊息。南韓官員也將前往美國，向美方轉達金正恩的口訊，希望在美國總統川普第一個任期內實現朝鮮半島非核化。這是金正恩首度針對北韓廢除核武計畫提出時間表。

五日晚間甫由平壤返回首爾的南韓總統特使團團長、青瓦台國家安保室長鄭義溶，六日召開記者會公布第三次「文金會」日期。鄭義溶說，金正恩表示他對川普的信念「沒有改變」，希望在川普第一個任期於二○二一年初結束前，實現朝鮮半島非核化，扭轉北韓與美國長期敵對關係，並強調朝方已摧毀地下核試場和飛彈引擎設施，代表「永久」終結其核武與長程飛彈測試，呼籲各界肯定其率先落實非核化行動的「善意」。

鄭義溶說，金正恩「再次重申他徹底落實朝鮮半島非核化的決心」，強調願與南韓及美國密切合作。金正恩和川普六月在新加坡舉行歷史性高峰會，同意向徹底非核化、建立「新」關係，以及在朝鮮半島打造「持久穩定的和平政權」等目標邁進，但如何落實前述目標的談判自此陷入僵局。

南韓「朝鮮日報」報導，特使團下週將訪問美國，向川普轉達金正恩談話錄音，敦促美國國務卿龐皮歐再次前往平壤持續非核化對話。

怕閱兵有核武 習近平不去北韓

另一方面，中國國家主席習近平決定不出席九日的北韓建國七十週年閱兵式，而是由全國人大常委會委員長栗戰書代表參加，外交官員出身的中國學者楊希雨認為，這可能是因為一旦閱兵式出現核武，習近平將陷入尷尬境地。楊希雨此前便曾預測，只有「中國與北韓關係」或「核問題」取得進展，習近平才會訪問北韓。