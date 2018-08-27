競選黨魁失利 澳外長請辭

2018-08-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕澳洲第一位女性外交部長畢紹普（Julie Bishop）二十六日宣佈請辭，但仍將留在國會擔任「後座議員」（非執政黨內閣成員，亦非在野黨前排重要人物），目前尚未決定是否參加明年五月國會大選。畢紹普二十四日曾角逐自由黨黨魁，但在首輪投票出局，由前財政部長莫里森接掌新任黨魁及總理。

畢紹普的議員選區為西澳洲科廷（Curtin），今年六十二歲的她曾任十一年自由黨副黨魁，於二○一三年九月起擔任外長至今，請辭後將由前國防部長潘恩接任。畢紹普是否參選議員，可能嚴重影響莫里森政府，因為自由黨執政聯盟目前僅以一席之差，在國會取得多數優勢。

在外長任內，畢紹普曾領導「新可倫坡計畫」促進印太地區研究，引領澳洲就馬來西亞航空公司MH17班機遭擊落一事討公道，期間澳洲取得聯合國非常任理事國及人權理事會席位。然而，她任內亦有爭議，期間澳洲反對聯合國的禁核武公約，在羅興亞穆斯林大屠殺後，仍繼續給予緬甸軍方非戰鬥支持。

在畢紹普請辭後，自由黨昆士蘭州議員、外交及貿易部副部長彼特也宣佈辭職，但將留在國會為明年大選再戰。謠傳指稱，畢紹普可能被任命為下屆澳洲總督，現任總督柯茲葛洛夫將於明年五月任期屆滿。