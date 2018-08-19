仿效中國失敗 土耳其總統怪西方

2018-08-19

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕土耳其里拉過去一週重貶近二十％；自今年二月中旬以來，貶幅已達約四十％。華爾街日報分析，土耳其里拉急貶的原因可追溯至近十年前，該國領導人決定仿照中國經濟發展模式，打造土國成為獨裁的世界級經濟體所致。土國總統艾多根二○○九年開始借鏡中國，一人獨攬大權並鼓勵國內企業向海外舉債，但因無法如同中國共產黨般高壓集權，再加上土國經濟較容易受到全球金融情勢影響，反而導致該國經濟體質脆弱不堪；過去幾週，美國總統川普僅憑兩則推文就輕易引爆土國經濟危機。

紐約時報十八日報導，經濟學家多半認為土國經濟危機肇因於艾多根的管理不善，包括他任人唯親、無節制舉債、興建經濟效益低的重大公共工程等；而儘管艾多根當前應該致力於穩定國家經濟，他卻利用自己的政治人氣、遊說技巧以及控制官方新聞媒體的手段，煽動民族主義，轉移大眾注意力，將一切全都怪罪於西方國家。已執政十五年的艾多根，樂此不疲地以平均每天三場的頻率發表演說，塑造與人民站在同一陣線的形象，聲稱美國正在發動經濟戰爭，「他們（美國）攻擊我們（土耳其）」。

與此同時，艾多根的女婿、土耳其財政部長阿爾巴伊拉克成為岳父的有力幫手，每天出現在電視上展示簡報，佐證艾多根的說法。反對派人士、土國前副總理阿卜杜拉提夫．謝內爾指出：「土耳其全國現在都以為，經濟危機是因為川普攻擊土耳其，助長了艾多根勢力。」

時事評論網站外交家十八日報導，隨著土耳其里拉的匯率貶至歷史新低，艾多根正積極尋求「新夥伴」伸出援手護盤，這些「新朋友」可能來自「伊朗、俄羅斯、中國和部份歐洲國家」。此前，中國外交部十七日證實，中方支持兩國企業合作，其中包括中國工商銀行與土國簽署的能源與交通基礎建設；據悉，中方將提供土國總值約卅六億美元的貸款金額。土耳其曾不滿中國以高壓手段壓制新疆維吾爾人，英國廣播公司新聞網指出，中國工商銀行送出「大禮包」，顯示雙方已暫時放下分歧。