深圳勞工維權 大學生聲援

2018-08-18

1工運女被失蹤

〔編譯周虹汶／綜合報導〕不滿待遇苛刻而在上月爆發的中國深圳佳士科技股份有限公司勞工維權運動，與當局的對峙近日持續升級，繼上月共計約八十名工人和聲援學生遭廠方及警方毆打、逮捕或傳喚，帶頭聲援的廣州工運女青年沈夢雨十一日也「被失蹤」。由於工運訴求已由討薪、加薪的經濟性，轉向籌組工會當家作主的結社政治權利；加上主張維護工人階級利益的廿至卅歲左翼青年前仆後繼加入，這起維權事件在中國的後坐力備受國際關注。

佳士深圳廠勞工不滿工作條件惡劣，另立苛刻罰款名目等資方違法行為，五月原以籌組工會的方式談判；加入者卻遭公司非法開除，七月中旬甚至傳出維權工人遭廠方派人毆打及警方暴力關押。消息在網路傳開後，北京大學等多所一流學府公開支持佳士工人，民間其他力量也紛紛加入聲援。

但沈夢雨十一日失聯至今，警方竟推說她的親戚帶走人。畢業於北京大學的聲援者岳昕四處奔走要求警方放人，抗議陣容也不斷增加，除工人，還有北大等地學生，「現在我們至少有卅到四十個人」，遑論中國十多所大學與民間的聲援書逾兩千人支持，以及香港大學社會學系教授潘毅、香港中文大學新聞與傳播學院教授邱林川等全球百餘名學者連署。

左翼組織紛起聲援

支持者當中，除了左翼青年，來自左翼網站「烏有之鄉」的四十餘名中國共產黨黨員及退休幹部本月初參加當地聲援集會，尤為吸睛。

英國廣播公司中文網指出，該起事件凸顯兩大意義，第一是開啟了工人階級自覺籌組工會的行動，第二是社會中堅力量開始探索國家未來方向。報導稱在目前中國經濟發展疲緩，社會貧富分化嚴重，就業難、薪資低的情況下，年輕學生主動關切社會不公，並和工人相結合，顯示左傾思想已成為潮流。