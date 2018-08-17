一帶一路駭的? 東南亞網路間諜急增

2018-08-17

資助駭客 鎖定倡議國

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國資安公司火眼（FireEye）十五日公布報告，指中國政府資助的駭客正鎖定涉及「一帶一路」倡議的公司與國家，加強網路間諜活動，馬來西亞可能是主要目標。專家警告，北京正藉此暗中監視其他國家和企業，並且打壓質疑中國的異議聲浪。對此，中國與大馬當局都尚未作出回應。

火眼警告，中國在東南亞的網路間諜與駭客活動正在增加，中國還涉嫌鎖定白俄羅斯、馬爾地夫、柬埔寨、歐洲外交使館及非政府組織。火眼揭露，中國間諜組織特有的惡意程式，於二○一七年底鎖定與「一帶一路」有關的國際非政府組織。多個中國間諜組織使用名為「Toysnake」的惡意軟體，以電郵釣魚鎖定多個歐洲外交使館。

白俄柬埔寨 也淪目標

火眼全球情報作業負責人喬伊斯指出，在馬來西亞最近重新評估參與「一帶一路」後，其遇駭風險加劇，涉及「一帶一路」中兩百億美元「東海岸銜接鐵道」計畫的任何大馬企業和機構都可能成為遇駭目標。大馬首相馬哈地本週批評與中國簽署的是「不平等」協議，他定於十七至二十一日訪中尋求撤案。

火眼也指控，中國駭客組織「TEMP. Toucan」正嘗試攻破馬國公共及私人機構。該組織入侵柬埔寨政府機構及政治團體系統，干預該國大選。另外，中國網路間諜組織「Roaming Tiger」也正鎖定白俄羅斯，中國正於當地興建其在歐洲的最大工業區，受美國制裁的「中興通訊」也是投資者之一。

收集大數據 打壓異己

對此，英國智庫倫敦國際戰略研究所（ＩＩＳＳ）學者霍夫曼分析，除了監測大型項目或收集資訊之外，中國可能還希望利用數據收集打壓相關國家內的質疑聲浪，控制特定國家的辯論與思考。中國海外電子商務平台、孔子學院、電信網路、運輸公司、飯店、財務支付機構及物流公司等，都可能透過網站後端將資料傳送回中國的分析中心。

除了火眼，美國資安公司「未來紀錄」（Recorded Future）也指出，一群駭客使用中國清華大學內的電腦，鎖定美國的能源與通訊公司，並在阿拉斯加州州長華克五月組團訪中前後鎖定該州政府。清華大學校方駁斥上述指控不實，中國國防部則未回應。