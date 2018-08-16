日擬發射超小型衛星 監控中國船

2018-08-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本「產經新聞」十五日報導，為強化對釣魚台（日稱「尖閣諸島」）海域的監控、對抗中國的海洋活動，日本政府考慮引進成本較低的超小型雷達衛星，以彌補現行情報蒐集衛星之不足。由於日本民間企業預計明年對超小型雷達衛星進行實測，日本政府用以監控領海看似指日可待。

據報導，目前的構想是發射多枚超小型衛星，與既有的情報衛星同時對釣魚台海域與南海進行監視，即超小型衛星在中國公務船出港後進行確認，數小時後由情報衛星確認該船裝備與裝載物，而當該船接近釣魚台海域時，再由另一具超小型衛星推測該船的目的地並進行攝影。

超小型衛星的優勢在於成本較低，相較於要價數百億日圓的情報衛星，超小型衛星只要數億日圓。此外，超小型衛星還能提高攝影頻率。情報衛星雖有研判船隻裝備與搭載物的高識別力，但一天只能拍攝一次；若輔以數十具超小型衛星，即可進行長達數小時的監控，中國船隻出港後的所有行蹤將無所遁形。此外，由於釣魚台上空多雲，超小型衛星還將配備小型化的合成孔徑雷達，即便入夜與惡劣天候也能拍攝。

九州福岡的新創企業ＱＰＳ研究所，預定下月起開始組裝可辨識一公尺物體的超小型衛星，明年夏天試射。此外，獲得約二十億日圓公帑補助的慶應大學教授白坂成功等人，也預定在明年底前試射超小型衛星；若技術獲得實證，可望在短期內打造涵蓋數十枚衛星的監測系統，讓超小型衛星的活用成真。

日本現有四枚情報蒐集衛星，儘管政府希望在二○二六年後增至十枚，但能否落實前景不明。中國則已發射超過二十枚偵察衛星，而且一天內多次經過日本上空。