吹萬能遮無能 「習崇拜」再升溫

2018-08-14

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國之音（ＶＯＡ）中文網十三日報導，有關中國國家主席習近平個人崇拜的官方宣傳，前段時間經歷一定程度的降溫後，近日又開始升溫，但儘管習近平再度被宣傳成「萬能」領導人，似乎對當今中國各種問題都有指示，卻對足以挑戰其政權的一系列嚴重問題保持沉默，包括美中貿易戰、假疫苗醜聞、新疆穆斯林「再教育營」、強拆寧夏清真寺、P2P網路借貸平台受害者集體請願等。

中央電視台七日新聞聯播報導「習近平推崇的那些奮鬥者」，強調習作出「要大力倡導愛國精神」的重要指示；中國青年網十日報導「國士無雙風骨流芳：習近平何以對這些知識分子念念不忘」；中國教育新聞網十二日報導「青年習近平的人格力量」。央視網、新華社等十一日及十二日再報導「無信不力習近平為何在重視誠信」、「習近平引領中國經濟行穩致遠」，全力塑造習近平為當今中國的偉大領袖和超級能人。

外界無法得知，近來對習近平個人宣傳的明顯升溫，究竟是代表習近平大勢已去的迴光返照，還是習近平已在北戴河會議中奪得主動權。然而，許多觀察家認為，習近平作為中共領導人的無能已是眾所周知，使他喪失民心和「黨心」，很多人擔心黨會毀在習手上。

ＶＯＡ指出，官媒宣傳習近平個人崇拜的同時，明顯迴避美中貿易戰議題；面對川普政府步步進逼的懲罰措施，習當局顯然處於被動。觀察家認為，美、中兩國走入貿易戰，很大程度上肇因於習近平強調「中國要在國際舞台上取代美國成為霸主」，導致西方國家決心對抗中國。與此同時，假疫苗醜聞、P2P網貸平台集體倒閉等事件，更嚴重影響中國人民對政府的信任。

香港城市大學退休教授、中國政治專家鄭宇碩向美聯社表示，權力集中代表習近平應對所有的政策失敗與錯誤負責，「他不能逃避，因此低調回應。」北京人民大學退休教授張鳴也指出，「信任是最重要的，失去民心可能摧毀政府。」