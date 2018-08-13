推動滬獨 上海民族黨在紐約成立

2018-08-13

〔編譯茅毅／綜合報導〕在中國政府持續叫囂反對任何「分離主義勢力」之際，主張上海（簡稱「滬」）從中國獨立的「上海民族黨」，七月十八日已在紐約註冊成立，宗旨為「反專制、反大一統」、「滬人治滬」和「脫華歸歐、全盤西化」。該黨十日在美國與加拿大地區一家中文報紙頭版刊登半版廣告，將其已正式成立一事廣為宣傳。

該廣告的插圖可見一艘船身上寫著「中國」的郵輪，正沉入汪洋大海中，一艘船身標註「上海」的救生艇，則搭載乘客駛離逃生，小艇上插著一面「上海共和國」旗幟。該旗幟與一八五四年成立的「上海公共租界工部局（ＳＭＣ）」標誌極為類似，據稱上海民族黨即借用該標誌。

一八五三年，太平天國佔領南京，民間秘密結社「小刀會」的「上海小刀會」乘機攻佔上海縣城及其周邊地區，清政府失去對上海租界的控制。隔年，租界組成自治行政機構「工部局」，實質扮演租界政府的角色。

上海民族黨負責人是自稱上海外科醫師，並持有紐約州針灸師執照的何岸泉。筆名「變態辣椒」的中國異議漫畫家王立銘，亦為該黨黨員。他推文寫道，創建該黨旨在徹底顛覆中國乃大一統國家的虛偽概念。第一步是反共，並消滅中共生存的土壤；不僅要與中共為敵，還會成為所有自認為中國人的敵人，包括民運人士，並爭取更多中國人拋棄中國這層殼。

上海民族黨又稱「滬民黨」，主張在推動滬獨運動時，必須正視中共的強大勢力，做長期抗爭準備，不鼓勵在「淪陷區（即中國）」的黨員冒進，應以宣傳發展為主，等待獨立建國契機出現。有人質疑為何不在中國的報紙上刊登建黨廣告，王立銘回應，若中共機關報「人民日報」敢登，「我們會登到它頭版去。」

另一方面，聲稱擁戴已故中國領導人毛澤東的「人民黨」，據稱也在中國秘密成立。香港「明報」報導，其前身即為二○一七年遭當局取締的「中國保衛毛澤東人民黨（簡稱衛毛黨）」。人民黨山西支部書記張曉藍說，其宗旨為「保衛祖國、毛主席和人民利益」。該黨及其黨員是否已遭取締或逮捕，目前不得而知。衛毛黨創黨人王士吉一六年八月向全國人民代表大會遞交組黨資料後，同年九月該黨首次召開全黨大會前夕，便因挑戰中共一黨專政而被捕。