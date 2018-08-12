美地勤劫機自駕 50分鐘後墜毀

2018-08-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國華盛頓州「西雅圖塔科馬國際機場」十日傳出劫機驚魂，「地平線航空公司」（Horizon Air）一名男性員工在未獲批准下，駕駛一架無人乘坐的客機起飛，美軍立即派出兩架F-15戰機尾隨，而劫機男子竟在空中大玩翻滾與繞圈等飛行特技，導致客機最終墜毀島上。警方判斷，此事無關恐攻，劫機者有自殺傾向，身分和動機則尚未明朗。

這起事件發生於美西時間十日晚間八點左右，失竊的飛機是阿拉斯加航空公司旗下地平線航空的「龐巴迪Dash 8 Q400」渦輪螺旋槳短程客機，最高載客量為七十六人，事發當時機上並無其他乘客和機組員。警方沒有證實劫機者身分，但有媒體報導指出是二十九歲的技工理查‧羅素（Richard Russell），毫無駕機經驗。地平線航空則稱劫機者是地勤人員。

被劫飛機在戰機引導下離開人口稠密區，朝科特隆島（Ketron island）飛去，途中甚至上演翻滾飛行，五十分鐘後在島上樹林裡墜毀，成為一團火球。皮爾斯郡警長帕斯托說明，這起事件無關恐攻，失事原因為「在空中做特技，且缺乏飛行技術」，肇事男子住在當地，但他「做了蠢事，很可能已付出生命代價」，地面上則未傳出其他傷亡情形。事件也一度造成機場運作停擺。

根據座艙通話紀錄，偷走客機的男子自稱「瑞奇」（Rich）或「理查」，他提到自己放了一些燃油在機上，準備去看看華州的奧林匹克山脈，後來開始擔心燃油消耗太快。航管人員試圖安撫並嘗試引導他降落，男子卻直呼自己「一定會被痛扁一頓」，還說可能會被判終身監禁。

男子另談及最低薪資問題，戲謔地問：「如果我成功降落，阿拉斯加航空會不會給我一個機師的職位？」此外，男子直言會讓很多關心他的人失望，想向所有人道歉，更自稱「只不過是一個支離破碎的人，幾顆螺絲鬆脫了，至今卻從未意識到」。男子最後談話紀錄提到，「其中一組引擎好像有狀況」，航管仍盡力說服他維持飛機在水面上低飛，卻仍無力回天。