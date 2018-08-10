沖繩反基地大將癌逝 中韓哀悼

2018-08-10

〔駐日特派員林翠儀／東京九日報導〕力阻駐日美軍普天間機場搬遷的日本沖繩縣知事翁長雄志，八日因癌症病逝，中國媒體罕見地發出快訊，介紹曾獲頒福建省福州市榮譽市民的翁長，乃「敢於向安倍政權嗆聲的地方首長」；南韓媒體也以「沖繩反美軍基地的象徵」為題，關切接下來的知事選舉將左右美軍基地遷移問題。

翁長曾擔任十四年的那霸市長，二○一四年十二月首度當選沖繩縣知事。他上任後撤銷邊野古機場（沖繩縣名護市）興建的相關許可，阻止普天間機場（沖繩縣宜野灣市）遷至該處，多次與日本政府對簿公堂，但均告敗訴。上月，他還表示將發動新一波行動，他的病逝可能對搬遷問題造成重大影響。

以鷹派立場著稱的中共黨媒「環球網」八日晚間發出快訊報導翁長死訊，稱他長期致力於反對駐沖繩美軍基地擴建，也是敢於向安倍政權叫板（嗆聲）的地方首長，還介紹他曾獲頒福州市榮譽市民。沖繩縣和福建省在一九九七年左派知事大田秀昌時期締結友好城市關係，翁長則於那霸市長任內的二○○五年與福州市締結姊妹市。

沖繩縣知事原本預定今年十一月改選，自民黨早已選定由宜野灣市長佐喜真淳競選。由於翁長長期致力於反基地運動，被批評疏於縣政建設，他上任後沖繩縣十市的市長選舉，自民黨收回九市；今年二月名護市市長選舉，也由同意基地搬遷的人馬獲勝。因此，自民黨對於透過知事選舉「收復沖繩失土」頗有信心。

不過，儘管翁長病逝將打亂縣府的阻止行動，但自民黨也擔心此事可能刺激反基地派更為團結。由於依「公職選舉法」規定，知事選舉將提前於九月舉行，翁長被視為沖繩英雄歌頌的情況，恐將對自民黨的選情不利。