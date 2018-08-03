研究：滴酒不沾比小酌更易失智

2018-08-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕滴酒不沾是最健康的生活型態？法國「國家衛生暨醫學研究院」（Inserm）專家一日發表的研究挑戰這項思維，點出不喝酒反提高罹患阿茲海默症等神經退化性疾病機率的現象，並指「輕到中度」飲酒者較少發病；但畢竟酒精對身體有其他危害，且喝太多同樣會讓失智症找上門。

每週不超過六杯葡萄酒

薩比亞團隊的研究登上《英國醫學期刊》（ＢＭＪ）。研究樣本來自一九八○年代英國的《白廳二期研究》九○八七位受試英國公務員資料─他們當時介於卅五至五十五歲間，酒精攝取量受廿年監測，再檢視其病歷中的心血管疾病跡象。

結果發現，其中三九七人後來失智；平均七十六歲發病，且戒酒已長達數十年者，晚年罹患失智症的風險，竟高於日常持續適度飲酒者。各式酒類又以葡萄酒效用最佳。至於「輕到中度」飲酒，定義為中年人每週喝一到十四份的程度，最多一一二公克酒精，例如酒精度十三％的葡萄酒六杯、每杯一七五毫升，酒精度四％的啤酒六品脫（約三．四公升），或酒精度四十％的蒸餾酒十四杯、每杯廿五毫升。

至於滴酒不沾比小酌容易失智，研究人員認為只是關聯而非因果。過去研究顯示，葡萄酒中的多酚化合物可能對神經網路和血管提供某種保護。另研究也指出，酒喝太多只會增加失智症發生風險，比小酌者機率多四成，每週多喝七份更提高十七％患病風險。