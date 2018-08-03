女扣分、男加分 東京醫大入學涉歧視

2018-08-03

硬把女性新生壓至30％ 被譏乾脆改男校算了

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「讀賣新聞」二日踢爆，私立東京醫科大學約自二○一一年起，有計畫地調低女性考生成績，並替男性考生加分，把女性新生比例壓低到約卅％。日本首相安倍晉三二○一四年曾矢言創建每位婦女都能發光發熱的社會，但此案例顯示日本女性在就學、就業和產後重返職場上，仍面臨苦戰與困難。

東京地檢特搜部七月廿四日指控，該校為獲得日本文部科學省的補助款，開後門讓文科省某局局長佐野太的兒子錄取醫科。佐野及該校前理事長、前校長已分別因涉嫌受賄與行賄被起訴。檢方在偵查前述案件時，意外發現這起案外案。

該校初試為劃記答案卡的筆試，第二試除面試，還加考小論文。該校在第一試時，會把所有女考生的真正成績調低廿％至十％。複試則給男考生的小論文加分。當然，這些做法都是偷偷進行，考生完全被蒙在鼓裡。該校發言人表示，已針對行賄與招生考試時歧視女性展開內部調查，最快可能八月上旬就有結果。

日本的大學入學管道主要有兩種：全國統一考試和各校獨招，從今年度該校自行招生的結果來看，男考生共一五九六人，初試合格率十九％，通過第二試的最終合格率八．八％。女考生則共一○一八人，初試合格率十四．五％，最終合格率僅二．九％。有消息人士透露，該校二○一○年度透過獨招管道入學的醫學系新生裡，女性佔卅八％，就傳出「應把女性新生壓低在三成內」的聲音，於是隔年就開始「微調」分數。

稱女醫師離職率高 「不得不的安排」

該校畢業生指稱，女考生分數往往較高，若按總分高低錄取，該校「恐變成女校」。該校友說，女醫師由於結婚、懷孕及生產而離職的很多。該校附設醫院常須急診值班及長期輪班，因此支撐醫院的是男醫師，這是學校內部的共識，女考生扣分、男考生加分乃「不得不的安排」。

該校相關人士甚至認為，由大學方面判定哪些學生更合適入學，此舉或許屬於大學自由裁量的範圍，此乃「必要之惡」。批評人士則指出，這種歧視女性的作法已落伍，亦傷害入學考試的公平、公正性，喪失公信力。有醫界人士揶揄該校，乾脆改名為「東京男子醫科大學」，問題就解決了。