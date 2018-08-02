嚴控藏民 中國擴大組織犯罪清單

2018-08-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕國際人權組織「人權觀察」（HRW）七月三十日發表報告指出，北京已首度將支持西藏擴大自治列為犯罪，並祭出多項新限制，企圖消除傳統西藏領袖及喇嘛的影響力，在基層鞏固中共權力；部分地區甚至規定，凡是「成員超過五人的團體」，都必須申請許可才能成立，促進藏族語言、文化和宗教，保護地方生態環境的群眾活動，均屬勾結「境外反華勢力」鼓吹「藏獨」行為，就連宗教社區的互助基金會，也被視同組織犯罪遭到查禁。

HRW在這份厚達一百零一頁的《「非法組織」：中國打壓西藏民間團體》報告中指出，中國政府在藏區假借掃蕩組織性犯罪活動名義，鎖定可疑的政治異議人士，壓迫公民社會活動。當局已將某些傳統民俗視為非法活動，包括喇嘛或傳統權威人士對社區或家庭糾紛的調解等。

今年二月，西藏自治區公安廳發佈通告，公佈最新定義的「組織犯罪」修正清單，包括灌輸西藏流亡精神領袖達賴喇嘛提倡的「中間道路」反動思想，成為中國省級政府發佈同類禁令的首例。所謂「中間道路」，是指達賴爭取擴大西藏自治，而非尋求獨立。

HRW抨擊，此乃中國政府在藏區系統性剝奪人權的最新例證。HRW中國部主任理查森表示，中國二○一二年起，在部分藏區將無害的社會活動罪刑化，迄今已有無數草根活動人士慘遭拘捕及起訴，許多基層民辦學校及其他互助團體遭到關閉。中共黨媒「環球時報」也引述拉薩教育官員報導，西藏當局已要求學童簽署同意書，不在暑期參與任何形式的宗教活動。