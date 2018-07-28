「中國高科技監控」美國會調查新疆人權危機

2018-07-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會為監督中國法治發展與人權而在二○○○年成立的「國會及行政當局中國委員會」（ＣＥＣＣ），廿六日針對中國政府近年嚴密監控的中國新疆維吾爾自治區首度召開「監控、鎮壓和大規模拘禁：新疆人權危機」聽證會。多名證人現身說法，直指中國正努力把當地打造為全球最高科技的「警察地區」，呼籲國際社會共同關注施壓，以免「如科幻小說」的監控模式進一步擴及全中國。

控北京打壓宗教少數族裔

美國共和黨籍聯邦參議員盧比歐以ＣＥＣＣ主席身分主持會議，開場就直言「當今世界有一些威權主義政府專門打壓宗教少數族裔」，點名中國政府「在新疆維吾爾族自治區，以信仰伊斯蘭教的少數族裔為壓迫對象，是最糟糕的例子之一」，並出示中國在當地打造關押上百萬維族人及穆斯林的「政治再教育中心」照片。盧比歐點名供應當地監控設備的中、美企業及其他跨國公司助紂為虐，並建議運用美國一六年通過的「全球馬格尼茨基人權問責法」懲戒新疆當權者。

美國政府資助成立的「自由亞洲電台」維語部記者霍迦（Gulchehra Hoja）即以證人身分出席，指控中國政府對她的雙親「質問有關我的情況，問我在哪裡，和我的工作，還把我工作的組織稱為反華組織」，逾廿名親友至今下落不明，和維族同事的家人遭遇如出一轍。

美國駐聯合國經濟及社會理事會代表居里（Kelley Currie）也在會上指出，中國共產黨政府壓迫當地已久，但去年四月起以反恐怖主義、分裂主義和宗教極端主義為名升級，企圖「將那裡的宗教社會改造為社會主義社會」，超越文革顛峰時期的鎮壓程度「令人震驚」。

曾任美國國務院情報研究局分析師近八年的美國非營利組織「亞洲協會」（Asia Society）中國議題網路雜誌《中參館》（ChinaFile）資深編輯巴特克（Jessica Batke）更研判，中國恐將新疆模式擴及全中國，呼籲美國府會和國際社會打破沉默，因「北京政府實際上還是很在意他們的國際聲譽，所以無論是公開的、還是外交上的壓力都可能帶來改變」。

被中國政府指為恐怖份子的新疆獨立運動領袖熱比婭告訴美國政府對外宣傳機構「美國之音」，她家也有逾卅人被抓走，估計受拘禁的維族人多達兩百萬，還有許多孩子進了孤兒院，這些行徑「讓人聯想到第二次大戰期間納粹德國對猶太人的罪行」，呼籲「美國國會應該提出決議案，關閉這些集中營。美國官員應該嚴肅地和中國官員提出維吾爾人的問題。」她也建議中國人自立自強，漢人同樣不該掉以輕心，以免「我們的今天」成了「他們的明天」。