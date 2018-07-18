中國潑墨女之父也被捕

2018-07-18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國非政府組織「中國人權衛士」（CHRD）十七日指出，朝中國國家主席習近平肖像潑墨的女子董瑤瓊已被捕；自由亞洲電台十六日也報導，聲援董瑤瓊的父親董建彪和中國人權藝術家華涌，也在事發後被捕，據稱華涌已獲釋，但通訊仍遭監控，無法自由上網發言，也可能有警方貼身監視，目前仍無法聯繫上。

闢謠？ 習近平昨再度「霸佔」中官媒頭條

就在潑墨案疑似引爆中國政壇和地方抵制「習近平崇拜」，甚至引起海外媒體質疑習可能失勢之際，中國各大官媒近日似乎為了闢謠，重新透過各種宣傳管道「刷」習近平的存在感。中國中央電視台十六日晚間的新聞聯播，一口氣報導四條習近平相關消息；人民日報十七日頭版刊出四則圖文並茂的習近平報導；新華網、環球網、中新網等也都刊出顯著版面，令外界嘆「紅牆內鬥水深莫測」。

中國和美國爆發貿易戰，使中共面對的國內外壓力驟增。有評論認為，黨內質疑習近平的暗流因而浮上檯面，但也質疑習近平五年來樹立的權勢，是否可能在一夕間崩盤。至於捧習風的降溫，是由習近平主動指示，還是因為黨內壓力，抑或黨內勢力藉此表達不滿，由於中共權力運作欠缺透明，迄今仍讓外界摸不著頭緒。

CHRD指出，湖南籍女子董瑤瓊四日在「推特」直播潑墨塗污習近平肖像，以示反對中共暴政，影片獲得數萬次轉發，但推特帳號不久便被刪除，最後一張上傳的照片顯示數名制服人士抵達其公寓外，近日董女行蹤成謎，極可能已被捕。另推特消息指出，董女被「國內安全保衛警察」（國保）帶往北京後，連日遭到審問、無法睡覺，惟具體情況無法證實。

此外，湖南獨立媒體人陳杰人因實名舉報高官瀆職，日前遭當局控以「敲詐勒索、以網牟利」等罪。陳除了被指定居所監視外，也被禁止與律師會面。知情人士透露，「指定居所監視」形同黑獄，陳無法主張任何權利，審訊也是以「非正常」手段進行，目的是讓陳屈服就範。不僅如此，律師仝宗錦和張磊十六日前往湖南郴州公安局，要求會見陳杰人遭拒，且發現其弟陳敏人和妻子等家屬，都被以同樣罪名立案調查，不許律師會見。