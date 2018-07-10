阻中迫害人權 台灣加入國際連署

2018-07-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國二○一五年七月九日發生的「七○九大抓捕」至今未完結，超過三二一名律師、維權人士與家屬遭逮捕判刑、軟禁或限制出境等。台灣聲援中國人權律師網絡昨召開記者會，呼籲中國政府立即釋放無罪的在押人士。與會的民進黨立委尤美女表示，民主自由的台灣應挺身捍衛人權，也呼籲國際社會「一定要團結行動」，遏止中國迫害人權、倒行逆施的作法。

七○九案三週年之際，中國維權律師關注組與台灣聲援中國人權律師網絡共同發起全球連署聲明，譴責中國政府迫害維權人士，要求立即釋放所有被囚人士，撤銷吊銷、註銷及懲戒決定，並停止對維權律師群體一切打壓。參與連署團體橫跨台灣、香港、日本、荷蘭、美國及其他國家。

台灣聲援中國人權律師網絡副召集人、台北律師公會理事王龍寬昨說，台灣人權狀況與中國密不可分，呼籲立法院儘速通過難民法三讀，提供中國維權律師及家屬「實質避風港」，才是台灣作為國際社會一員應該採取的地位和態度。台權會秘書長邱伊翎則指出，有多名台灣人士疑似被中國吸收，在台灣蒐集中國民間人士來台的言行紀錄，成為中國起訴罪證，例如律師周世鋒與胡石根的重刑判決。

邱伊翎強調，國家對於人權捍衛者應有保護義務，瑞典也已有類似判例，台灣政府若不想成為中國迫害人權的幫凶，就應該積極扮演捍衛人權角色。