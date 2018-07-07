泰洞穴救援傳憾事 一潛水員喪生

2018-07-07

凸顯受困少年逃生風險

〔編譯魏國金／綜合報導〕泰國一名前海軍潛水員薩瑪恩在營救受困清萊府睡美人洞十二名少年足球隊員及其一名教練的任務中發生意外，六日喪生。這是該大規模救援行動中第一起死亡事件，凸顯不諳水性的受困者潛水脫困的高風險。由於地下洞穴的氧氣含量下降，以及接踵而至的豪大雨恐使洞內水位上升，泰國海豹部隊指揮官阿帕恭六日指「情況已變，我們的時間有限」，這是泰國官方首度承認不會等到四個月後雨季結束再撤離十三人。

阿帕恭說，卅八歲的薩瑪恩五日晚間與一名夥伴沿著可能的逃生路線放置氧氣瓶，在六日凌晨二時、距洞口一．五公里處，同伴發現他疑因氧氣用盡陷入昏迷，儘管緊急施救，仍回天乏術，該任務來回一趟耗時十一小時，一名軍官說，難以相信薩瑪恩的氧氣瓶用盡。部分外國專家質疑，連海軍潛水員也遭遇不測，十二歲的男孩恐難安全通過。

由於大批人員入洞展開救援工作，洞內的氧氣濃度越來越低，當下最急迫的任務就是架設五公里長的氧氣線到受困者躲避處。目前他們由四名海豹部隊成員，包括一名軍醫照顧。阿帕恭強調：「我們將繼續下去，直至完成任務。」當局說，他們已接受基本潛水訓練，可能不會同時撤離，而是視個人狀況而定。

美國億萬富豪穆斯克已與泰國當局接洽，表示願意提供其太空探索科技公司（SpaceX）技術，協助精準定位，或其地下隧道鑽探公司Boring Co.的設備協助抽水，以及其特斯拉公司（Tesla）的重型電池組Powerwall。