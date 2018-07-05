上任9年污215億 大馬前總理被訴

2018-07-05

808萬元保釋 納吉布喊冤「要求審判」

〔編譯周虹汶／綜合報導〕九年前一上任就主導成立國有「一馬發展公司」（１ＭＤＢ）卻疑似中飽私囊數億美元，醜聞纏身三年的馬來西亞前總理納吉布三日被捕後，四日遭正式起訴，被控三起背信及濫權等四項刑事罪名。法官准其以現金一百萬令吉（約台幣八○八萬元）保釋，但要求交出兩本外交護照；而他在首都吉隆坡高等法院喊冤，「要求審判」以表清白。

五月才下台的納吉布，四日穿西裝、打紅色領帶出庭，看來神色自若。聆訊後，他透過記者會強調，審判「對我而言，是各種抹黑指控後，還我清白的最好機會。」若定罪，上述背信罪每項可判處二至廿年刑期，罰金則為賄款的五倍以上；另附鞭刑，但納吉布近六十五歲，已超過法定免刑的五十歲，故可逃過此劫。全案預計明年二月開始審理。

納吉布的子女一早就現身法庭為父親打氣，妻子羅斯瑪則是中午才現身，她在庭外和支持者互相擁抱，要求他們「不要哭泣」。由於資產和銀行帳戶遭凍結，納吉布家人籌不出檢方原先要求的四百萬令吉（約台幣三二三二萬元）保釋金，經律師與法官商討，同意以一百萬令吉交保，先付五十萬，另外五十萬下週繳付，並由納吉布兩名兒子擔任保人。另外，在律師要求下，法官也發布臨時法院命令，直至下月八日以前，禁止於庭外討論案情，以防媒體未審先判。

馬國反貪腐委員會上月約談納吉布與其妻羅斯瑪並限制出境，原因是目前債台高築的１ＭＤＢ二○一一年成立之海外能源投資部門「ＳＲＣ國際」一二年改由馬國財政部管轄後，曾在一四年十二月至一五年三月間，把約台幣三．四億元分三批轉到納吉布私人帳戶，三日因此出手拘捕。起訴他的馬國新任檢察總長湯米指出，納吉布實際收受當中一千萬美元。湯米也表示，等到反貪腐委員會提交更多文件後，預料還會對納吉布提出更多控訴。

美國調查 納吉布親友共竊取1.38兆

根據美國調查，納吉布親友共竊取１ＭＤＢ四十五億美元（約台幣一．三八兆元）並洗錢，其中將近七億美元（約台幣二一五億元）流入納吉布名下帳戶，儘管他掌權時辯稱那是沙烏地阿拉伯王室的政治獻金。此外，馬國警方已在納吉布家族多處房產中，搜出大量現金、珠寶、名錶、名牌包等物品，總價估逾十一億令吉（約台幣八十九億元），但納吉布稱之禮品，否認來源與１ＭＤＢ有關。