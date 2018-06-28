異性伴侶禁民事結合 英最高院：具歧視性

2018-06-28

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國四十一歲男子凱丹（Charles Keidan）和三十七歲女子史坦菲德（Rebecca Steinfeld）至今交往五年已育有二女，但不願結婚卻又希望雙方關係獲得保障，無奈英國法律上的民事結合只開放同性伴侶申請。經過三年半力爭，英國最高法院廿七日終於認定當地不允許異性伴侶擁有民事結合關係的禁令充滿歧視性。兩人隨後發表聯合聲明，呼籲英國政府儘快修改法律，使兩人可以在無須踏入婚姻的情況下，有權獲得等同夫妻關係的法律保障。

未來可望不結婚 也能獲夫妻關係保障

英國最高法院五位法官廿七日一致做出裁定，推翻高等法院前年一月和上訴法院去年二月判決，認定「二○○四年民事伴侶法」只適用於同性伴侶的規定與「歐洲人權公約」精神不符。法官雖未強制修法，但明確要求政府應該消除英國通過同性婚姻立法後，對同性伴侶和異性伴侶做出的「不平等對待」。

廿七日判決和凱丹及史坦菲德的歷來主張一致：他們不願踏入婚姻關係，以免「數世紀以來待女性如財產」的「父權包袱」隨之而來；但就算不結婚，根據「歐洲人權公約」，其「私人及家庭生活」應得的法律認同以及財務等保障，不該因他們未步入婚姻而受損，尤其是現在他們還有了兩個女兒。

英國同性伴侶擁有民事結合的法律選項，一四年更正式迎來同性婚姻合法化，比異性伴侶間僅能透過結婚來保障彼此關係的選項更多元。當地目前約有三三○萬對伴侶同居，且有六十三萬對處於民事結合關係。對於法院的裁決，英國內政部訂於二十八日展開討論。

包括南非、紐西蘭與荷蘭都允許伴侶選擇婚姻或是民事結合。去年荷蘭有六萬四千四百對伴侶選擇結婚，一萬七千九百對選擇民事結合，顯示這兩種安排都各有所好。