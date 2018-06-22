提前3分鐘買午餐 日公務員被扣薪

2018-06-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本神戶市一名主管自來水的「水道局」公務員，自二○一七年九月至今年四月間，被發現共二十六次在中午休息時間開始前約三分鐘，就先離開座位去買便當，遭扣除一半日薪做為懲處。該局還特地為此召開記者會，高階官員對此「深表遺憾」並鞠躬道歉。此事引發外界議論，日本網友表示，「這是在搞笑嗎？所以我們連上廁所都不行？」

據報導，該局午休時間自中午十二時至下午一時，該名六十四歲男性公務員在七個月間，每月「平均開溜」約三．七次，去附近小吃店訂便當。該局表示，此舉違反要求公務員「專心工作」的相關法令。受懲處的該名公務員則辯稱，他是「為了轉換心情」。該名公務員的上司向窗外看時，發現他走進附近賣外帶餐點的小吃店，人事管理單位隨即開始統計他離開座位的時間。

此事在日本社群媒體上引發熱議，有網友說，這完全是愚蠢之舉，「瘋了」，若離開座位去抽菸怎麼辦？也有網友推文說，三分鐘和上洗手間、抽菸、喝茶、打屁休息一下差不多，「真難賺啊」。還有網友揶揄，開道歉記者會的人事與場地費用，可能比公務員開溜三分鐘造成的損失更大。

英國「衛報」報導，本案令人懷疑日本是否真的有心解決工作與生活失衡的嚴重問題。根據日本二○一六年首度針對過勞死問題發佈的白皮書，日本上班族每五人就有一人有過勞死的風險。一五年，日本廣告巨擘「電通公司」廿四歲女職員高橋茉莉，一個月被迫加班逾一百小時（包括週末）後自殺，激起日本國內檢討經常要求上班族超時工作，藉此對企業展現奉獻、忠誠的職場文化。為因應上班族過勞死案例攀升，日本眾議院甫於五月通過每月加班時數不得超過一百小時的法案。

本案並非神戶市公所公務員因擅離職守被懲處的首例。一名任職環境局的男性公務員，被發現在上班時間到親戚工作的店裡買便當，六個月共九十二次，曠職約五十五個小時，平均每次三十五分鐘，直到該名男子在路上被大卡車撞到骨折重傷，才東窗事發。