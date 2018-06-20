美韓取消八月軍演 金正恩三度訪中

2018-06-20

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國和南韓國防部十九日宣布，暫停原訂八月舉行的「乙支自由衛士（UFG）」聯合軍事演習。這是美韓兩國自一九九○年波斯灣戰爭以來，時隔二十八年首度停辦UFG演習。與此同時，北韓領導人金正恩十九日再次訪問中國，料將向中國國家主席習近平說明新加坡「川金會」詳情，同時尋求北京協助美朝無核化談判，以及減輕對北韓的經濟制裁。而在美中貿易摩擦加劇之際，分析指出，北韓也是北京可運用的棋子。

南韓國防部十九日證實，暫停美韓聯合軍演旨在延續南北韓領袖峰會、美朝領袖峰會營造的和平氛圍，若北韓不能誠懇落實無核化進程，美韓勢必重啟軍演。南韓和美國決定暫停UFG所有籌備活動，但尚未決定是否暫停其他聯合演習，兩國將視北韓履行無核化承諾的情況再作決定。

UFG名列最具代表性的美韓三大聯合軍演之一，訂於每年八月下旬舉行，是以「戰爭遊戲」形式進行的「指揮所演習（CPX）」，去年演習時間長達十一天，動員約一萬七千五百名美軍、五萬名韓軍。另外兩大美韓聯合軍演則為「關鍵決斷（KR）」和「鷂鷹（FE）」。

中國中央電視台報導，習近平在北京人民大會堂與金正恩會面，金正恩「感激和盛讚中國促進朝鮮半島非核化，以及在保護半島和平穩定扮演的重要角色」，希望和中國與其他各方合作，為朝鮮半島建立穩固而持久的和平機制共同努力，達成持久和平。習近平則盛讚「川金會」獲得正面成果，敦促美國和北韓落實達成的協議，並樂見北韓決定推動經濟改革。

這是近三個月來的第三次「習金會」，儘管金正恩此行並非國是訪問，但中方仍給予高規格接待，包括在人民大會堂以軍禮歡迎。華爾街日報分析，金正恩料將尋求習近平協助解除聯合國經濟制裁，中方一方面希望北韓棄核，一方面也企圖延續對平壤的影響力，避免南韓出頭。

中國獨立學者鄧聿文則向英國廣播公司（BBC）中文網表示，美中貿易戰與北韓問題肯定有關，從北京公布金正恩訪中的時間點來看，不排除中國有意利用北韓向美國施壓；若金正恩並非真心棄核，他可能會答應北京要求，充當美中博弈棋子。