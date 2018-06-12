港府打壓 六青年政治領袖牢獄災

2018-06-12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港民主派人士梁天琦因前年旺角騷亂案，被法院依暴動罪重判六年。隨著北京政府收緊對香港管治權，透過「雨傘革命」等公民運動提倡民主的政治人物，被港府藉法律手段全面壓迫，今年上半年就有六名青年政治領袖，先後入獄或正面臨法律訴訟，不僅個人政治前途告吹，香港民主進程也蒙受打擊。

香港媒體報導，年僅廿七歲的「本土民主前線」前發言人梁天琦，在一六年初的旺角事件中捍衛攤販權益，並凝聚憂心香港自由遭北京蠶食的聲音，隨後在立法會補選中表現出色，被視為明日之星，但同年九月的立法會換屆選舉前，卻被港府以支持「港獨」為由取消參選資格，如今被判刑六年，五年內不得參與任何選舉。

法新社形容梁天琦是「墜落的偶像」，指他在社會對北京不滿的背景中崛起，以他為主角的紀錄片《地厚天高》更是一票難求，民間聲望不容小覷，卻在港府嚴打分離主義下身陷囹圄。同樣斷送政治前途的還有「青年新政」前立法會議員梁頌恆和游蕙禎，兩人在被剝奪議員資格後，被港府以「非法集結罪」起訴，並於日前判決服刑四週，游旋即入獄，梁則等候上訴。

一四年發動「雨傘革命」的學運三子之一、「香港眾志」秘書長黃之鋒，在當年底警方展開「佔領中環」清場時阻止執法，被依「藐視法庭罪」判刑三個月，目前仍等候上訴。「社會民主連線」副主席黃浩銘也因阻止警方清場佔中，被控藐視法庭，年初入獄後已完成刑期，但他因一四年六月聲援偏鄉村民行動，而被港府控告「非法集結罪」，正等候終審法院審理。

此外，社民連主席吳文遠也是官司纏身。一六年立法會選舉日，他向時任行政長官梁振英丟擲三明治，但誤中一名總督察，被依「普通襲擊罪」判刑三週。他又因前年披露一名港府官員正遭廉政公署調查，遭判入獄四個月。吳認為民眾有知情權，但廉署稱其行為妨害調查。兩案皆已上訴至終審法院，目前等候開審。