恐龍法官輕判性侵犯 加州投票罷免

2018-06-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿二○一五年史丹福大學性侵犯特納（Brock Turner）遭輕判，加州民眾五日舉行該州逾八十年來首見的法官罷免投票，要求司法召回五十六歲的聖塔克拉拉郡高等法院法官柏斯基（Aaron Persky）。已開出的八十一％票數顯示，五十九％選民支持召回法官，四十％選民反對罷免。此為美國自一九七七年以來、加州自一九三二年以來，首次有法官遭民眾投票罷免。

最重14年罪行 僅判6月

特納二○一五年在校園施暴性侵一名因酒醉不省人事的女性，遭控三項重罪，最高可判十四年徒刑。然而，法院隔年宣判時，卻不如外界預估的至少對特納求刑兩年，法官柏斯基僅輕判特納六個月徒刑並可緩刑三年，理由是考量特納為初犯，不會對他人造成危險且監禁可能嚴重影響特納。特納服刑三個月後出獄。

然而，由於特納的父親辯稱兒子只是「犯了二十分鐘的錯」，再加上受害女性公布七千字聲明詳述心路歷程，導致民眾群情激憤。與此同時，史丹福大學法律系教授道貝爾（Michele Dauber）亦發動連署，促成法官罷免投票的舉行。

反方認不受壓力干擾 才有益公平審判

不過，在推動罷免投票過程中，部分法界人士、學者、女權人士，甚至是性侵受害者都提出反對意見。他們強調不認同柏斯基的判決，但若只因判刑過輕就要求開除法官將立下危險先例，而且法官若能在判決時不受壓力干擾，將有助於被告獲得公平審判。

法官罷免投票當天，二十五歲的艾利克森向美聯社表示，他選擇罷免，因為柏斯基的判決「令人不可置信地爛」。六十歲的杜菲爾德則反對罷免，她認為民眾不該用不滿特納的情緒遷怒法官。

曾任檢察官的柏斯基此前已表示，對判決並不後悔，自己有責任替初犯罪嫌思考可做為替代監禁的服刑方式，「身為法官，我必須為兩造考慮……這麼做不可能總是受到歡迎，但那就是我宣誓效忠的法律，而不是被輿論意見或我過去身為檢察官的立場所左右。」