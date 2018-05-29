美使飛抵北韓 磋商川金會細節

2018-05-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕距離美國與北韓元首舉行高峰會僅剩約半個月之際，美朝兩國高階官員兵分兩路，在板門店北韓轄區「統一閣」和新加坡進行實務磋商，為「川金會」進行最後鋪路工作。美國駐菲律賓大使金成二十七日至二十九日在板門店與北韓外交部次長崔善熙進行工作磋商，協調預定六月十二日在新加坡舉行的峰會主要議題。

與此同時，白宮副幕僚長哈金（Joe Hagin）率領的代表團，也可能在新加坡與被視為金氏家族「大內總管」的北韓國務委員會部長金昌善接觸，商討川金會的議程、警衛和後勤事宜。

南韓韓聯社二十八日引述政府高層人士報導，南韓總統文在寅可能前往新加坡，與美國總統川普、北韓領袖金正恩舉行三方峰會，但仍取決美朝協商結果。外界認為，文在寅出席提高了峰會成真的希望。在美朝兩國間奔走、力圖確保「川金會」不致破局的文在寅廿八日表示，今後兩韓仍可能像廿六日的第二次「文金會」般，舉行流程和形式從簡的領導人會晤。

川普廿七日推文也進一步肯定「川金會」如期舉行的可能性。他寫道，美國的工作團隊已抵達北韓安排「川金會」，「本人深信北韓深具潛力，有朝一日也將成為經濟及金融大國。金正恩和我對此都有同感，這個願景會成真！」

美國國務院與南韓外交部均證實，美朝官員已在板門店進行磋商。據報導，金成率領的小組成員，包括白宮國家安全會議的兩韓事務專家胡克（Allison Hooker），與國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。韓裔的金成乃資深外交官，美國國務卿龐皮歐指派他處理「川金會」前的協調工作。二○○五年，金成曾是美國前總統布希任內與北韓協商無核化的談判代表之一。

除金成外，美方目前共有三組人馬在籌備「川金會」，包括龐皮歐去年在中央情報局（ＣＩＡ）局長任內成立的一個小組，以及由白宮副幕僚長哈金領軍、已於廿七日前往新加坡的後勤團隊。在敲定「川金會」的內容及形式後，可望舉行龐皮歐與北韓勞動黨中央委員會副委員長金英哲的高層級會談，屆時將代表「川金會」的籌備工作進入最後階段。