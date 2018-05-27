澳洲達爾文市 美軍防衛南海新要地

2018-05-27

〔編譯孫宇青／綜合報導〕華爾街日報指出，二次世界大戰期間曾遭日本空襲的澳洲西北部達爾文市（Darwin），在中國加速推動南海軍事化，並擴張在亞洲和全球勢力之際，儼然成為美國維護其政治利益，並確保美軍掌握區域防衛主控權的重要基地。美方近來積極強化在該地的軍事設施，並擴大與盟軍的聯合行動，皆彰顯達爾文市的戰略重要性。

澳洲北領地首府、位於西北部海岸的達爾文市，與印尼群島相距約六四四公里，距離南海也僅二七三五公里，是美軍介入南海紛爭的重要跳板。駐達爾文美軍陸戰隊指揮官薛奈爾（Jay Schnelle）指出，達爾文市對美國極為重要，是美軍除了日韓外，填補太平洋兵力空缺的重要地點，尤其在戰機部署上幫助最大。

美澳已斥資改善達爾文市的空軍基地，以供匿蹤戰機、長程海上巡邏無人機使用；同時也興建碼頭和加油點，讓更多戰艦停靠。本月，法國才派出海陸兩棲軍隊，搭載法、英人員赴達爾文，與美澳共同進行演訓；而美軍陸戰隊接下來也將首次登上澳洲皇家海軍兩棲攻擊艦，在澳洲東岸進行人道救援任務及攻擊戰術訓練，菲律賓、日本和其他太平洋島國將共襄盛舉。此外，印度七月也將首次派戰機赴達爾文，與美、澳、星、泰、加和印尼等國，一同展開大規模空中演習。

澳洲北部不僅是全球最大軍事訓練場之一，其環境條件也方便美軍測試對抗熱帶高溫的設備。當地也設有美軍的衛星基地，以及一座全球最先進的長程雷達。一二年歐巴馬政府推行「重返亞洲」策略後，駐澳美軍逐年增加，今年有一千六百名美軍陸戰隊駐澳，數年內預計增加至兩千五百人。澳洲智庫「戰略政策研究所」執行主任詹寧斯（Peter Jennings）就說，中國日益介入東南亞，使達爾文市的戰略角色比一○年、甚至二戰時更加重要。

雖然美澳的軍事合作，被視為對中國持續武裝南海的回應，且五角大廈還考慮在東亞部署重裝「陸戰隊遠征隊」（MEUs），但兩國已排除在澳洲境內永久設置美軍基地。中國則批評，美方不停在澳洲提升存在感，凸顯美澳存有「冷戰心態」。