主動脈重建氣管 病患移植後能長跑

2018-05-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕「美國醫學會期刊（JAMA）」二十日刊出最新研究成果指出，法國胸腔和心臟血管外科醫師馬丁那（Emmanuel Martinod）研發出突破性技術，利用大體捐贈者的主動脈，為罹患癌症等疾病的患者重建氣管，使其得以再度正常呼吸，至少有一名患者裝上新氣管後已能進行長跑。

自二○○九年起，馬丁那及其阿維森那醫院（Avicenne Hospital）團隊，共為十多名患者進行氣管移植手術。他們採用大體捐贈者的主動脈，以量身訂做的內部支架（stent）加以強化，取代患者氣管的受損部分。這些捐贈的主動脈以攝氏零下八十度冷藏，馬丁那也發現，冷藏技術可降低器官移植排斥的風險，患者不需終生吃藥抑制免疫系統排斥。

首批術後患者的追蹤研究顯示，患者氣管內的上皮組織再生，新的軟骨也開始形成。健康人士的氣管有上皮組織這層薄膜，其作用是濕潤及保護呼吸道，以纖毛阻絕疾病及微粒。

相較之下，此前的手術是從零開始重建氣管及呼吸道，以患者自身幹細胞培養人工氣管。然而，義大利外科醫生馬基亞里尼（Paolo Macchiarini）二○一一至一四年間因此身敗名裂，他以合成材料對八名患者進行氣管移植手術，但有七人死於併發症。

馬丁那團隊處理的十三名移植患者中，一名接受氣管分岔處移植的患者在術後死亡，其餘十二人至少存活九十天，其中十人近四年後仍然健在，有八人呼吸正常。平均手術十八個月後移除所有支架。

法國四十歲患者瓦萊瑞因急性氣管狹窄，於二○一一年接受馬丁那的氣管移植手術，幾年後上皮組織已經形成，支架也已移除，如今健康良好，可進行四十至五十分鐘的長跑。美國紐約紀念斯隆－凱特琳癌症中心外科醫生魯契在同儕審查時稱讚，這項重建技術堪稱「重大進展」。