委國總統馬杜羅可望連任 歐美拒背書

2018-05-21

〔編譯張沛元／綜合報導〕深陷經濟危機的南美洲委內瑞拉廿日舉行總統大選，拜反對陣營分裂與抵制大選之賜，聲望不高的現任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）憑藉提前投票與阻撓勁敵參選等奧步，可望擊敗主要對手、前陸軍軍官與州長法康（Henri Falcon），順利連任。歐美與拉美多國已以違背民主原則為由，拒絕承認這場大選的結果。

委國各地投票所於當地時間廿日清晨六時（台灣時間同日晚間六時）開放，同日晚間六時關閉，結果預計在當地時間廿一日前出爐。這場大選共有四名候選人，主要對決者是尋求連任的馬杜羅與獨立候選人法康。另外兩人為福音派候選人博圖奇（Javier Bertucci）與電子工程師基哈達（Reinaldo Quijada）。

馬杜羅批美國造成經濟危機

智庫「歐亞集團」分析師格拉亞斯．塔格指出，選民缺乏熱情可能拉低這場大選的投票率，讓馬杜羅能在不引發強烈社會反彈的情況下，控制投票結果。

委國因陷入經濟危機以致通貨膨脹一飛沖天、食物與藥品短缺、犯罪率上升，公共建設與運輸網破敗，民眾怨聲載道，暴力動盪頻傳，甚至有超過一百萬名委國民眾為過更好的生活遠走他鄉。但五十五歲的前公車司機馬杜羅依然勝券在握，日前結束競選活動時還將委國經濟困境歸咎於宿敵美國，十九日投票前夕更推文催票，誓言勝選後將展開「經濟革命」與「捍衛公正與繁榮未來的權利」。

委國總統大選傳統上是在十二月舉行，但大權在握的「制憲會議」將其提前到今年上半年，先訂在四月廿二日，後又延至五月廿日，顯然是企圖趁反對陣營分裂與蜀中無大將之際攻其不備，遭國際社會批評選舉過程缺乏合法性與可信度，應予延期或取消，包括歐盟、美國與拉美國家聯盟「利馬集團」已言明不會承認大選結果。

主要反對者均被禁止參選

委內瑞拉主要反對黨民意黨（Popular Will）、正義第一黨（Justice First）以及民主行動黨（Democratic Action）共同組成「民主團結圓桌會議（MUD）」，但大部分能與馬杜羅抗衡的MUD要人都遭禁止參選，包括卡普瑞爾斯（Henrique Capriles）與羅培茲（Leopoldo Lopez），前者遭禁止出任公職十五年，後者遭居家軟禁；法康則脫離MUD自行參選，但未獲MUD背書。

五十六歲的家庭主婦巴瑞德斯（Teresa Paredes）說，她一生中頭一次沒去投票，「因為我們像條狗般地的苟活，既沒藥物，也沒食物。」