「感謝黨！感謝習主席！」 中國「再教育」穆斯林 逼吃豬肉強灌酒

2018-05-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美聯社十七日揭露中國官方在新疆維吾爾自治區設立「再教育營」改造穆斯林的惡形惡狀，包括對穆斯林進行洗腦教育，要求穆斯林不停聲討伊斯蘭教信仰、自我批評，每天高喊「感謝黨！感謝祖國！感謝習主席！」英國「獨立報」指出，「再教育營」強逼穆斯林吃豬肉、飲酒，中國官方出版品去年六月發佈的研究報告還聲稱，「再教育營能永久治癒穆斯林」，但中國外交部對此表示「沒聽說過」。

回新疆探親遭警帶走

四十二歲的貝卡利（Omir Bekali）近日向美聯社講述他被新疆當局囚禁、改造的痛苦經歷，成為迄今有關「再教育營」內部情況最詳實的證詞。一九七六年在中國出生的貝卡利，雙親是哈薩克人和維吾爾人，他在二○○六年移居哈薩克後取得當地國籍。去年三月，貝卡利回新疆探親，數日後遭五名武裝員警從家中直接帶走。警方聲稱，貝卡利和哈薩克的旅行社合作，協助中國穆斯林獲得當地旅遊簽證，藉此逃離中國，還以「老虎凳子」吊起貝卡利的雙臂，讓他只有腳能勉強著地，然後派三個人輪流審問他，四天四夜不讓他睡覺。

貝卡利回憶，他的手腳平常會被鐵鐐銬起來和床腳綁在一起，身體無法直立也無法自由活動，睡覺時手要掛在鐵門上，「他們威脅我要把護照燒掉…要我承認危害國家安全，不然就是組織恐怖份子、煽動恐怖份子、包庇恐怖份子。」直到七月中旬，哈薩克外交官來訪，反映哈國政府關切。又過了四個月，貝卡利在哈國外交干涉下獲釋，但他並未重獲自由，再被送到「再教育營」。

傳近90萬人遭當局監禁

貝卡利說，他被送往新疆克拉瑪依市（Karamay）北部郊區的「再教育營」。當地關押約一千人，四十幾個人住一個房間，每天凌晨就要起床、唱國歌、升國旗，學習漢語和共產黨歷史，特別是中共「解放」新疆；飯前必須齊聲讚頌「感謝黨！感謝祖國！感謝習主席！」上課時則要重覆背誦「我們反對極端主義、分離主義、恐怖主義」。若拒絕照辦，就得靠牆罰站五個小時、單獨囚禁、挨餓二十四小時等。

貝卡利指出，進入「再教育營」後他一度想要自殺。去年十一月，貝卡利離開「再教育營」，十二月四日返回哈薩克。起初，貝卡利不願曝光這段經歷，以免連累家人，但當局在今年三月到四月陸續帶走他的妹妹、媽媽和爸爸，「事已至此，我也沒什麼好怕的」。

新疆「再教育營」的具體關押人數迄今未獲官方揭露。美國國務院評估，當地至少數萬人被迫接受改造。總部位於土耳其的新疆電視台則引述政府外洩文件，指出近九十萬人遭當局監禁。