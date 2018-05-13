迷你直升機 2021上火星

2018-05-13

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國航太總署（ＮＡＳＡ）十一日宣布，預計二○二○年七月發射升空、二○二一年二月登陸火星，旨在偵查外星生命遺跡和可開採資源分布的「火星二○二○」探測車，其上所搭載的「火星直升機」，可飛行於火星大氣層中，執行偵查任務，有望成為人類史上首架能在地球以外星體上空盤旋的人造裝置。

該架類似無人機的小型空拍機，重量不到一．八公斤，大小和壘球差不多，配有能替鋰電池充電的太陽能板、用於因應火星上寒冷夜晚的加熱器，雙槳轉速將近每分鐘三千轉，約是地球直升機轉速的十倍。

ＮＡＳＡ表示，該架迷你直升機預計執行三十天的飛行測試，首航任務是垂直拉升到三公尺高度後盤旋約三十秒，其後的測試則包括︰在每組五次的飛行任務當中，逐次提升飛行高度與時間（至高可達數百公尺、至久可達九十秒）。倘若成功，就能成為未來偵查火星的新方式；倘若失敗，也不會影響「火星二○二○」探測車執行任務。

ＮＡＳＡ指出，噴射推進實驗室（ＪＰＬ）自二○一三年八月開始研製「火星直升機」，為了克服火星大氣層稀薄的條件，這種太空直升機必須盡可能地輕巧、有力。ＪＰＬ專家表示，地球直升機的飛行高度紀錄，大概是四萬英尺（一萬兩千一百公尺），因火星大氣層只有地球大氣層的一％，當直升機在火星表面時，就已等同於在地球上空十萬英尺（三萬零五百公尺）。

此前，從未有任何國家曾在火星上空飛過直升機。ＮＡＳＡ署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）強調：「ＮＡＳＡ擁有拿下各種第一名的輝煌歷史。讓直升機在另一顆行星上空飛行，這想法實在讓人感到興奮。」