美衛星圖證實》部署運八 中國將南沙軍事化

2018-05-11

〔駐美特派員曹郁芬／華府九日報導〕華府智庫「戰略暨國際研究中心」（ＣＳＩＳ）轄下的「亞洲海事透明倡議」九日根據四月二十八日的衛星圖證實，中國在南沙群島的渚碧礁上的軍事基地部署了運八（Y-8）運輸機。這篇報導說，運八還有巡察與信號情報作用，這令菲律賓格外關切，因為十二海里外的中業島上有菲國平民與駐軍。

報導指出，目前南沙群島三個飛機跑道上都已經進駐過軍機。中國一架運八海軍運輸機因執行緊急救援任務，於二○一六年四月成為在永暑礁第一架公開起降的軍機，載運三個病人。四月時菲國媒體披露一張空照圖，顯示早在今年元月六日，兩架運七運輸機降落在美濟礁，這對菲律賓是特別惱人，因為二○一六年國際常設仲裁法院判定美濟礁是菲律賓大陸棚的一部分。

「亞洲海事透明倡議」引用華爾街日報四月九日發佈的衛星照片顯示，今年三月在美濟礁出現三部裝運了軍事干擾設備的卡車，該報引述美國官員的話說，軍事干擾設備也同樣部署於永暑礁。

報導說，美國媒體ＣＮＢＣ在五月二日引述美情報官員的資訊指出，中國在每個島礁都部署了反艦巡弋飛彈「鷹擊-12B」和遠程地對空飛彈「紅旗-9」系統以準備四月份的軍演，但目前無法確認這些飛彈系統是否還在島上。

循西沙永興島模式

這篇報導說，中國在南沙群島的軍事部署基本上依循著西沙群島的永興島的足跡，可以由此窺見未來中國在南沙的軍事發展。

中國在永興島部署了殲十和殲十一戰機，去年十月解放軍又公布殲十一Ｂ戰機在永興島演習的照片，很快地，這些戰機也會進駐南沙三個島礁。

白宮發言人桑德絲三日曾在記者會上表示，華府很清楚中國在南海的軍事化行動，已向中方提出有關問題，並警告此舉會有短期及長期後果。