日中韓峰會 安倍︰齊促北韓棄核

2018-05-10

相隔兩年半 在東京復辦

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕在美國和北韓即將舉行史上首次高峰會前夕，日本、中國和南韓三國領袖九日在東京舉行高峰會。日本首相安倍晉三在會後的聯合記者會上強調，三國應與國際社會通力合作，全面履行聯合國安理會歷次決議，促使北韓採取具體行動，早日廢棄核武開發與飛彈計畫，走上正確道路。但相較於中國和南韓不願破壞與北韓對話的緩和氣氛，日本仍強調最大限度施壓，凸顯彼此差異。

李克強︰日中關係「雨過天青」

日中韓三國峰會始於二○○八年，由三國輪流擔任主席國，原則上每年召開一次，但因三國關係惡化，二○一五年在南韓召開第六次會議後，相隔兩年半才在東京舉行第七次會議，今年由日本擔任主席國。安倍、中國國務院總理李克強及南韓總統文在寅的三方會談，上午十時在東京赤坂迎賓館舉行，十一時二十分舉行約二十分鐘的聯合記者會。由於日韓將接著舉行雙邊會談，記者會並未開放媒體提問，日中雙邊會談則在下午四時舉行。

美朝峰會前舉辦 具重要意義

南北韓領導人四月底在兩韓交界的板門店舉行高峰會，雙方達成「朝鮮半島無核化」共識，首次美朝峰會緊接著可望於六月登場，美方將如何敦促平壤落實無核化承諾，備受矚目。今年的日中韓三國峰會在這場重要會談之前召開，具有重要象徵與實質意義。北韓領導人金正恩三月訪問中國後，七日又閃電到訪遼寧省大連市，與中國國家主席習近平再次會談。一般認為，金正恩企圖藉此阻止日中韓三國聯手。

不過，李克強在記者會上不斷強調三國峰會召開的重要性，「本著已達成的共識，抓住當前時機推動對話，發揮各自優勢，以實現朝鮮半島無核化」。李克強還說，三國峰會應每年召開，明天將由中方擔任主席國。日中兩國去年建交四十五週年，今年則為「日中友好和平條約」締結四十週年，日中關係回溫也是此次峰會焦點。李克強八日以僅次於國賓的「公賓」身分訪日，安倍將於晚間設宴款待，日本天皇明仁預定十日中午接見。文在寅則是九日抵日，傍晚返韓。

在下午與安倍舉行的雙邊會談中，李克強表示，兩國關係「峰迴路轉，雨過天青」，並邀請安倍在適當時機訪問中國。一般認為，安倍可能在今年秋天訪中，中國國家主席習近平則可能在明年六月藉出席在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會訪日。

南韓總統文在寅也表示，三方會談再次確認三國關係的重要性，並集中討論未來的合作方向。對於北韓問題，文在寅表示，朝鮮半島無核化、兩韓關係改善不僅攸關朝鮮半島穩定，對東北亞的和平與繁榮也極為重要。