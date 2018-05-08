中情局長提名人 傳打退堂鼓

2018-05-08

涉水刑逼供並滅證 憂國會聽證會遭拷問

〔編譯魏國金／綜合報導〕華盛頓郵報六日引述四名美國高階官員說法報導，獲美國總統川普提名出任中央情報局（ＣＩＡ）局長的副局長哈斯佩爾（Gina Haspel），因擔心國會任命聽證會上針對她涉及刑求逼供恐怖攻擊嫌犯的辯論，將使她個人與中情局的名譽受損，而提議撤銷她的提名。但白宮表示，哈斯佩爾獲川普力挺，這項人事案將照常推進，不會撤銷。

白宮稱川普力挺 不會撤銷提名

上月因原局長龐皮歐升任國務卿而成為代理局長的哈斯佩爾，在中情局服務長達三十三年，其中逾三十年從事臥底秘密勤務，有關她的紀錄多屬機密。由於她與二○○一年九一一恐怖攻擊事件後成立的審訊計畫關係密切，因此她的扶正面臨國會強烈反對。

據報導，哈斯佩爾二○○二年底擔任設於泰國的一處秘密拘留所負責人時，一名恐怖組織「開打」嫌犯遭水刑逼供，而在她到任前也有一名囚犯遭到這種模擬溺斃手段刑求。三年後，她捲入中情局銷毀近一百份相關刑求逼供影片的行動，引發特別檢察官調查，最後檢察官判定相關涉案者不予起訴。

報導指出，白宮四日針對相關爭議召見哈斯佩爾，席間她提議撤銷她的提名。白宮官員對哈斯佩爾的表態措手不及，包括白宮立法事務主任蕭特（Marc Short）及發言人桑德絲，四日下午趕赴中情局與她會商數小時，但仍無法確定她會堅持到底。六日下午，得知此事的川普從達拉斯致電白宮官員，表示仍將力挺哈斯佩爾，她才打消打退堂鼓的念頭。

川普七日清晨推文說：「我備受崇敬的中情局長被提名人哈斯佩爾，因對恐怖份子太過強硬而遭受批評。想想看，在這些非常危險的時刻，我們擁有這位最合格的人選，民主黨人要這位女士出局，因為她在反恐上太強硬。」

哈斯佩爾任命案在參議院過關的機率仍是未知數，因為分佔五十一與四十九席次的共和、民主兩黨立場壁壘分明，而共和黨大老麥肯因治療癌症已長期缺席。若哈斯佩爾通過國會聽證，將成為中情局首位女局長。