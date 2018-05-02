光線激化神經元 盲人重見光明有望

2018-05-02

〔編譯陳正健／綜合報導〕「自然神經科學」雜誌四月三十日發表最新研究指出，科學家正在研發一種名為「全像大腦調製器」（ holographic brain modulator）的裝置，其原理是藉由光線控制神經元欺騙大腦，模擬真實的感知，有朝一日可能令盲人重見天日，助癱瘓病人重拾觸覺，讓創傷後壓力症狀群（PTSD）患者獲得治癒。

美國加州大學柏克萊分校研究人員以老鼠進行實驗，使用光線觸發牠們的腦細胞，控制數十個神經元，創造不同的大腦活動模式，令牠們感覺或看到並非真實存在的事物，旨在持續讀取神經活動，以決定激化特定神經元，取代失去的知覺，可能對周圍神經受損或需要控制義肢的患者有所助益。

研究使用的裝置是基於名為「光遺傳學」（optogenetics）技術，其原理是將「光敏感性離子通道」注入大腦，打開腦內的光敏感通道，藉此刺激對應的腦細胞。研究人員將全像圖（hologram）投射入老鼠的大腦皮層，每分鐘最多能重複三百次，激化不同組別的五十個神經元，藉此欺騙其大腦相信未曾經歷過的事物。研究人員在老鼠於跑步裝置時，測試上述原型中的大腦觸覺、視覺及運動區域，但實驗中未發現到老鼠的任何行為改變。

柏克萊加大神經學家馬丁利指出，此一科技在漫長的開發道路中只是其中一小步，但開啟了「神經義肢」的巨大潛能，因為該科技具有解讀大腦活動模式所需的精確度。若能讀寫大腦語言，將能更佳解讀訊息，該技術有朝一日能模仿人們失去的視覺、觸覺等感官。

未參與研究的柏克萊加大科學家艾薩科夫則表示，該科技有助彌補退化性大腦疾病與受傷造成的神經損害，可能使得盲人重見光明，令癱瘓病人恢復觸覺。該科技也有可能修改及刪除痛苦記憶。