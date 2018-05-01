兩韓友好超進度 王毅急訪平壤

2018-05-01

南韓撤擴音器 北韓統一時區

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓國防部四月卅日表示，為落實南、北韓四月廿七日簽署的「板門店宣言」，五月一日起南韓前線部隊將拆除對北韓的心戰喊話擴音器。另據報導，在北韓領導人金正恩「提議」下，北韓憲法中的最高權力機關「最高人民會議」四月卅日也頒布政令，自五月五日起將時間調快半小時，與南韓標準時間相同，讓兩韓時區一致。不過，鷹派的新任白宮國家安全顧問波頓四月廿九日接受美國「福斯新聞」專訪時強調，在國際社會解除制裁前，金正恩必須遵循完全放棄核武的「利比亞模式」。

解除制裁要遵循「利比亞模式」

在板門店宣言中，兩韓宣布中止所有敵對行為，五月一日起全面停止邊境心戰喊話與散發心戰傳單。當天，南韓將在媒體鏡頭前，撤下設於前線的擴音器，期待北韓也能禮尚往來。

在此同時，波頓也重申，除非平壤完全放棄核武器、核燃料與飛彈計畫，否則華府不會提供任何獎勵，而利比亞當年決定透過外交放棄核計畫，值得北韓仿效，「明顯的差異在於利比亞的核計畫規模遠比北韓小，但最起碼我們達成了協議。」

美方希望在金正恩與美國總統川普會晤時測試平壤，是否已立定無核化決心。

不過，利比亞的前例正好是北韓擔心的前車之鑑─格達費政權後來被推翻，西方國家還以空襲支援反政府軍，據此強調擁有核武的必要性。

「川金會」在即，美方情報機構也加強監控北韓，確保金正恩言行一致。美國「國家地理空間情報局」（ＮＧＡ）局長卡迪羅（Robert Cardillo）說，五角大廈和其他情報機構運用衛星、無人機、分析等方式，持續從太空、空中監控北韓，幾乎每天向白宮或決策高層簡報。

另一方面，中國外交部長王毅預定五月二日至三日，應北韓外長李勇浩之邀前往訪問，成為自○七年以來首位訪問北韓的中國外長，也是繼二○○九年前中國國務院總理溫家寶後，訪問北韓的最高階官員。法新社指出，中國可能亟欲避免在這波兩韓及美、朝的首腦外交中遭邊緣化。

疑替習訪北韓鋪路

華府智庫「戰略暨國際研究中心」專家葛萊儀（Bonnie Glaser）認為，中方勢必想聽聽金正恩對川金會的盤算；此行也可能旨在替中國國家主席習近平訪問北韓鋪路，中方想確保它仍在朝鮮半島問題的談判桌上，掌握影響其發展方向和進程的辦法。她說，金無視中方的「雙暫停」（即北韓暫停核試、美國及南韓暫停軍演）提議，很可能令北京惱怒，也完全沒提中方希望駐韓美軍最終必須撤離的要求。