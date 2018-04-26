攜手中鐵在廣東蓋「合宜宅」 港鐵挨批配合中國同化

2018-04-26

不改房屋政策 反倒勾結開發商

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港鐵路有限公司（港鐵）主席馬時亨二十三日在菲律賓馬尼拉宣布，港鐵和中國鐵路總公司（鐵總）已協議攜手房地產開發計畫，港鐵將在鐵總轄下車站及腹地主導住商開發案；他向香港《南華早報》透露，做為實驗性計畫，港鐵擬在中國廣東鄰近高速鐵路車站的地段打造「香港城」，因應香港房屋短缺問題。然而，此舉二十五日招致抨擊，稱其為「中國化」香港的手段，傷害香港自治，企圖把貧民趕出香港。

據報導，港鐵擬在中國廣東省廣東市南沙區、佛山市順德區一帶打造「香港城」，建造充滿「香港氛圍」的新社區；該社區將建在高鐵站附近，其內設有商場和健康照護設施，目標族群暫定為退休人士和年輕人。由於廣東的房價較低，且有跨境鐵路與香港相連，相關通勤城鎮計畫有望緩解香港房屋及土地短缺問題。

挨批傷害香港自治 並逐出貧民

香港現為全球房價最高的地區之一，貧富差距去年更達到五十年來最大；當地政府被指責不調整房屋政策，反倒去勾結開發商。港鐵提出「香港城」計畫後，迅速招致抨擊，有民眾直指「這個政府背棄人民，還想把他們趕出香港」，有網友則語帶嘲諷地留言︰「何不在北韓建造首爾城呢？」泛民派立法會議員毛孟靜向法新社表示，香港政府持有港鐵多數股份，「這就是另一種企圖同化、中國化香港的手段」。

北京當局在「兩會」之後積極推動香港和澳門融入國家發展大局，強勢引導兩地在思想上接受中共管治現實。香港時事評論員劉銳紹認為，北京方面正在加強對香港的「誘壓」手段，「壓」是告訴港人要務實接受中共管治，不要再提「結束一黨專政」；對泛民派等港人再以「誘」的攻勢雙管齊下，創造良性互動，包括邀請立法會議員到廣東考察建設等；總之，最終目的是要落實中國國家主席習近平的一句話，「牢牢掌握港澳的全面管治權」。