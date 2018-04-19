夫、兒都是總統 美前第一夫人芭芭拉布希辭世

2018-04-19

美全民奶奶 享壽92歲

〔編譯張沛元／綜合報導〕因一頭銀髮而被譽為「全民奶奶」（everybody’s grandmother）的美國前第一夫人芭芭拉．布希（Barbara Bush），十七日病逝德州休士頓自宅，享壽九十二歲。美國政壇不分黨派都對於她的辭世表示哀悼，美國總統川普下令全美降半旗致哀。芭芭拉是美國史上首位親眼見證丈夫與兒子先後入主白宮的女性，賢妻良母形象深植人心，並曾公開鼓勵年輕女性實現夢想，成為白宮主人。

近年來飽受慢性阻塞性肺病與鬱血性心臟問題所苦的芭芭拉，十五日才傳出健康衰退、家人與醫生商量後已決定不對她進行額外醫療，改採安寧照護，十七日便宣告離世。芭芭拉的夫婿、前總統老布希（George H.W. Bush）的幕僚長貝克透露，失去結縭七十三年的愛妻，老布希哀痛逾恆，他在芭芭拉離世當天一直守在病榻旁握著妻子的手。高齡九十三歲的老布希近年健康情況也不佳。

預料布希家族稍後將會宣布芭芭拉葬禮的相關安排，除川普外，包括民主黨前總統歐巴馬、擊敗老布希入主白宮的民主黨前總統柯林頓，以及共和黨資深參議員麥肯等人，都對芭芭拉辭世表示哀悼。

芭芭拉與夫婿共育有六名子女，長女羅蘋四歲因血癌夭折。一頭銀髮而被夫婿與子女戲稱為「銀狐」的芭芭拉，被視為美國最知名政治家族之一布希家族的基石，她不僅是美國第四十一任總統老布希之妻，也是第四十三任總統布希（George W. Bush），以及佛羅里達州前州長傑伯．布希（Jeb Bush）之母，是繼美國第二任總統老亞當斯之妻與第六任總統亞當斯之母艾碧蓋兒（Abigail Adams）以來，美國史上第二位同時具有「第一夫人」與「第一母親」身分的女性。

芭芭拉在一九八九至九三年擔任第一夫人期間，致力掃除文盲，並成立基金會。她以性格強悍、擅長反諷式幽默和心直口快著稱，曾表明自己不像過去某些第一夫人般熱中插手政治，「我不會去他（老布希）辦公室鬼混，他也不會對家務事礙手礙腳。」

一九九○年六月，芭芭拉以第一夫人身分在女校衛斯理學院畢業典禮上致詞時，指稱到了人生盡頭，沒人會後悔沒多通過一場考試、多贏一場訴訟或多敲定一筆生意，而是「會後悔沒花時間陪伴丈夫、子女、親友或父母」；但她隨即話鋒一轉「…誰知道呢？在座某處某人有一天甚至可能追隨我的腳步，以總統配偶之姿坐鎮白宮，我祝『他』順利。」