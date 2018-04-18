全球逾95%人口 呼吸毒空氣

2018-04-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國和加拿大研究機構合作進行的一份大型研究，十七日發表二○一八年全球空氣污染與健康報告，指出全球人口有超過九十五％都居住在空氣品質有害健康的環境中，貧窮地區因此承受的負擔最重。此外，各地空污程度差異也在迅速擴大。

這項由美國非營利性組織「健康影響研究所（Health Effects Institute）」，與華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）、加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學共同進行的大型研究，是根據華大健康計量評估研究中心分析一九五個國家和地區，超過三百種疾病以及八十四種致病行為、飲食、環境、職業風險因子的「全球疾病負擔（Global Burden of Disease）」研究為基礎，加上最近期二○一六年監測資料，評估全球空污狀況和對健康的影響。

70億人面臨空污危險

報告評估全球逾七十億人、即超過九十五％人口住在室外空氣所含細懸浮微粒濃度超過世界衛生組織（WHO）空氣品質指南所訂的年均值每立方公尺十微克標準，幾乎有六成人口居住地區的PM2.5濃度，連世衛最寬鬆的年均值每立方公尺卅五微克都達不到。細懸浮微粒係指懸浮微粒粒子直徑小於二．五微米（PM2.5）。

今年報告首度加入室內空污的衝擊，主要來自烹煮、暖氣燃燒的木柴、煤炭等生物質固態燃料。全球三分之一人口、約廿五億人受到室內、室外空污的雙重影響，大部分是非洲、亞洲的低、中度收入國家。

全球空污落差 高達11倍

報告估計，去年全球有六百一十萬人因長期暴露在室內、外空污造成中風、心臟病、肺癌和慢性肺病而早死，中國和印度佔超過一半；空污成為第四大致死健康風險因子，僅次於高血壓、飲食和抽菸。由於居家污染物排放到室外，室內空污也可能影響室外空氣：印度四分之一、中國約五分之一的空污致死與此有關。

健康影響研究所副主席歐基夫（Bob O’Keefe）說，全球空污程度有驚人的十一倍落差，許多開發中國家尋求經濟成長，改善空污的努力，遠遠落後已開發國家。該機構主席葛林鮑姆（Dan Greenbaum）說，雖然中國去年三三八座城市的PM2.5濃度降低六．五％，但整體空氣品質仍未達中國自訂標準，加上人口老化，老年更容易受到與空氣污染最密切相關的疾病危害，中國因空污提早死亡人數還會持續增加。