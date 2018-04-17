轟敘匿蹤飛彈全命中 日本有興趣

2018-04-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕美、英、法三國聯軍十四日對敘利亞發動空襲，美方除以軍艦與戰機發射五十七枚戰斧巡弋飛彈，還首次動用最新型「聯合空對地距外飛彈延程型」（JASSM-ER），據稱全數命中目標，為考慮購買JASSM-ER的日本提供「驗貨」機會。

美國官員證實，美軍自卡達基地調派兩架B-1B戰略轟炸機，向敘利亞首都大馬士革市郊的「巴澤研究中心」發射十九枚洛克希德馬丁公司研發的JASSM-ER匿蹤飛彈。據了解，美軍動用該型飛彈及其他距外巡弋飛彈，旨在從處於敘國地對空飛彈射程範圍之外的安全距離執行空襲。

洛克希德馬丁指出，JASSM-ER是可躲避雷達的遠距巡弋飛彈，設計目的是摧毀敵方空防，以及高價值、防衛堅固的固定及浮動目標。JASSM-ER射程達一千公里，比初始型號JASSM的三百七十公里多出兩倍以上，還配備有紅外線影像辨識器，陸上目標打擊精準度在三公尺以內。

JASSM-ER二○一四年十二月開始部署在B-1B戰略轟炸機，現已與F-15戰鬥轟炸機整合，未來還計畫與F-16C/D戰機、B-52H同溫層堡壘轟炸機及B-2轟炸機整合。美國空軍作戰司令部也有意將JASSM-ER與「反電子高功率先進微波計畫」（CHAMP）整合。美國國會今年二月批准JASSM-ER用於作戰。

柏林自由大學東亞研究所博士後研究員華勒斯分析，五角大廈此次動用JASSM-ER，旨在向國內外展示其威力。去年十二月，日本防衛大臣小野寺五典宣布，將爭取預算研究整合F-15J戰機及JASSM-ER的可行性。日本若購得JASSM-ER，加上挪威康斯堡防衛及航太公司（KDA）研發的五百公里射程「聯合打擊飛彈」（JSM），理論上將足以攻擊北韓核武基地，增強尖閣諸島（釣魚台）的防衛能力。不過，日本礙於其和平憲法，其防空及反艦武器射程不能超過三百公里。