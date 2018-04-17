柯米打書「俄恐握川普把柄」

2018-04-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕去年五月遭美國總統川普無預警開除的美國聯邦調查局（ＦＢＩ）前局長柯米，十五日首度在被解職後接受電視台專訪。柯米在鏡頭前毫不留情地批評川普，指出川普談論女性時就像賣肉般秤斤論兩；愛說謊的行為有違美國價值，道德上不適任美國總統；俄羅斯也有可能握有川普的把柄。與此同時，川普則推文怒嗆柯米「滑頭」、「混帳東西」，要他「去坐牢」。

柯米批川普道德不適任總統

美國廣播公司新聞網（ABC News）十五日播出柯米的專訪。柯米指出，川普「談論女性和對待她們，就像賣肉般秤斤論兩，經常對大大小小的事說謊，還堅持要美國人民相信他，就道德角度來說，這樣的人不適合擔任美國總統」。柯米說：「我國總統必須尊重並堅守國家核心價值。…這位總統沒能做到這些。…我不認為他是生理上不適任總統，我認為他是道德上不適任。…他會玷污周遭每一個人。」

柯米提到他和川普的單獨晚餐，川普除要求他表態效忠外，還不停地說自己的就職典禮參與人數，比前總統歐巴馬首次就職典禮還多，但柯米說，「那不是事實 」；川普不是在表達什麼不同觀點，「這就是個謊言」。

川普妨礙司法 柯米自稱證人

主持人也提到，川普上任後兩人第一次見面，是在一場多人參與的活動上。柯米坦承，他當時確實希望「自己的藍色西裝能和白宮藍廳的窗簾合而為一」，不要被川普發現，但還是被川普認出來，他只好趨前與川普握手。柯米說，當時他臉上的表情，正是他太太一看就懂的「該死的」（oh shit!）那種反應。

柯米認為，主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒不會偏袒任何人，若川普試圖開除穆勒，那將會是對美國「法治」價值最嚴重的打擊。柯米自認是見證川普妨礙司法的證人，但他不主張彈劾川普，因為美國人民可藉由選票，讓美國擺脫目前的困境。談及川普二○一三年訪問莫斯科期間在飯店召妓、讓俄國得以握有相關證據作為川普把柄的說法，柯米評論「有可能，但我不知道」。

川普暴怒 轟新書內容全假的

柯米的回憶錄《高等忠誠：真實、謊言與領導力（A Higher Loyalty：Truth, Lies, and Leadership，暫譯）》將於十七日問世。在柯米的專訪播出前數個小時，川普已連發推文大罵柯米該被抓去關，指稱柯米以為民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓會勝選，才在選前宣布重啟「電郵門」調查，根本是為圖謀私利的「混帳東西」。

川普還強調，「我從未要求柯米效忠我個人，我幾乎根本不認識這個傢伙。這只是他諸多謊言中的另外一個謊言。他的回憶錄只是為了達到自己的目的，全是假的！」