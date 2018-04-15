魚油治乾眼症？新研究：成效不彰

2018-04-15

〔編譯張沛元／綜合十三日外電報導〕乾眼症患者可口服魚油改善症狀的建議已行之有年，但美國一份最新研究指出，補充魚油對改善乾眼症根本沒效。根據這份十四日刊載於「新英格蘭醫學期刊」的研究，就減緩乾眼症狀而言，不飽和脂肪酸omega-3的效果並不比安慰劑好多少。

此一臨床試驗獲得美國國家衛生院（ＮＩＨ）的國家眼科研究所（ＮＥＩ）經費資助，對象包括五三五名有中度到嚴重乾眼症狀至少六個月的病患；受試者被隨機分為兩組，一組每天吃三公克omega-3不飽和脂肪酸（五顆膠囊），另一組每天吃五公克橄欖油（約一茶匙）；兩組受試者服用的膠囊外觀一模一樣。一年後，研究報告指出，兩組受試者的症狀都「大幅改善」：六十一％吃omega-3的實驗組受試者與五十四％吃橄欖油的控制組受試者的症狀評分都少十分；而儘管兩組受試者間仍存有差異，但就統計學角度而言並不具太大意義。

該研究共同撰稿人之一、美國賓州大學醫學院眼科助理教授邦亞說，omega-3在改善乾眼症上並無效果令研究人員詫異，此一研究結果意義重大，可能改變眼科醫師與驗光師治療病患的方式。ＮＥＩ的臨床研究計畫官雷佛德則大讚該研究在omega-3補充品治療乾眼症上，提供迄今最可靠與可歸納的證據。

美乾眼症醫療費用 達1.6兆

全球乾眼症患者人數眾多，光是美國就有超過一千六百萬人，症狀包括眼睛灼痛、搔癢、刺痛與視力減弱。專家估計，光是美國，每年在因乾眼症所導致的生產力損失與醫療照顧的金額，高達五百五十億美元（約台幣一兆六一二七億元），而魚油與其他動物萃取補充品在美國的年銷售額超過十億美元。