控情蒐流亡藏人 瑞典起訴1中諜

2018-04-15

因銅鑼灣書店案陷低潮的中瑞關係 再度惡化

〔駐歐特派記者胡蕙寧／倫敦十四日報導〕因香港銅鑼灣書店老闆桂民海被捕事件與中國陷入外交低潮的瑞典，日前起訴一名涉嫌為中國蒐集流亡藏人資訊的中國間諜。根據起訴書，被告是四十九歲的藏人多傑嘉登（Dorjee Gyantsan，譯音），瑞典檢方指出，這是一起非常嚴重的犯罪，是有系統、長時間的間諜行動，可能造成許多人受到傷害，特別是對逃離極權主義政權來到瑞典的人。瑞典的藏人社區領袖嘉樣曲登（Jamyang Choedon，譯音）十三日對瑞典政府表示感謝，並希望其他國家都能效法瑞典。

瑞典檢方：非常嚴重的犯罪行為

瑞典國安局ＳＡＰＯ對多傑嘉登已注意多時，根據ＳＡＰＯ發言人指出，他在二月二十六日被捕，經配合歐洲他國警方調查後，瑞典檢方在四月初正式起訴，目前獲釋，但禁止離開瑞典。瑞典間諜罪刑期從六個月起跳，最高為四年。多傑嘉登否認一切指控。

檢察官榮克維斯特表示，多傑嘉登為了金錢利益刺探瑞典西藏人社區，相關間諜行為發生在二○一五到一七年間，蒐集的特定對象從其個人資訊、住址、家人、會談到所從事的政治活動等鉅細靡遺。情資會轉交給一位「外國」情報人員。瑞典媒體報導，多傑嘉登在波蘭多次會見中國政府人士，從華沙返回瑞典時被逮捕時，身上搜出六千美元現金。

榮克維斯特認為這是嚴重犯罪，因為「難民」必須能有安全感，在該國能行使瑞典憲法所賦予抗議政府的自由，包括抗議他國政府而無須冒受迫害或其他不公平對待風險。 瑞典藏人社區僅有一百四十人，社區領袖嘉樣曲登說，多傑嘉登在瑞典住了十年以上，她從未覺得他反對精神領袖達賴喇嘛，「我們非常感謝瑞典政府，政府採取所有的行動，我希望其他國家也能效法」。

具瑞典公民身分的華裔書商桂民海今年一月二十日與兩位瑞典外交官員一起從上海搭火車往北京途中，被中國警察粗暴擄走，再令中瑞關係陷入緊張。中國指控其洩漏國家機密，瑞方不斷要求中方不該未審先判並釋放桂民海，但遭中國拒絕。