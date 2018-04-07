秘魯納斯卡線 再發現逾50幅地畫

2018-04-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕秘魯世界文化遺產「納斯卡線（Nazca Lines）」的巨大地面圖形，其代表涵義是考古界迄今未解謎題之一。「國家地理雜誌」報導，考古學家近期在當地意外發現逾五十幅全新的地畫，建造年代約在西元前五世紀至西元七世紀之間，且分屬三種不同文化，象徵這種藝術很可能是代代相傳的傳統。

位於納斯卡沙漠的「納斯卡線」，是透過地面上的溝槽排列而成的巨大圖形，描繪數百種動植物、線條和幾何圖案等，推估在安地斯山的祈雨儀式中，扮演重要的角色。二○一四年，環保組織「綠色和平」人員闖入保護區內的「蜂鳥」圖形抗議，留下破壞地貌的腳印後，秘魯文化部的首席考古學家伊斯拉（Johny Isla），便帶領團隊針對該遺址展開修復和進一步考察。

在美國「科技、娛樂與設計會議（ＴＥＤ）」大獎得主、有「太空考古學家」之稱的帕卡克（Sarah Parcak）號召下，若干科學家著手分析衛星影像、標示出可能的遺址地點，並將成果交予秘魯團隊，團隊遂於去年十二月首度使用配備高解析度相機的無人機，在納斯卡省（Nasca）和鄰近的帕爾帕省（Palpa）進行空拍，驚喜地發現自然毀損後、人眼難以判別的地畫線條，總計逾五十組圖案。

部分地畫建造疑似早於西元二世紀

考古學家指出，這些新發現的地畫當中，有部分屬於「納斯卡文化」，建造年代約在西元二世紀到七世紀之間，但其他地畫的建造年代疑似更早，是在西元前五世紀至西元二世紀間完成，先後屬於「帕拉卡斯（Paracas）」和「托帕拉（Topara）」文化。且不同於「納斯卡線」地畫多在平地上，僅能在高空判別，疑為帕拉卡斯文化的地畫位在山坡上，推測從山腳即可看見，研判其中有許多是在描繪人類，大部分是戰士。這些地畫意味在納斯卡文化前，這個區域就已有逾千年的建造巨大地畫傳統，可能改寫地畫的功能和意義。