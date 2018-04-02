中國禁用虛擬私人網路 網民無助沮喪

2018-04-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國當局禁止使用未核准的虛擬私人網路（VPN）新規，一日正式實施。VPN可繞過中國政府監控網路的「防火長城」，讓企業與個人得以安全取得儲存在中國境外的資料，進入在中國遭封鎖的網站，如Google、推特、臉書（Facebook）與西方新聞網等，引發在中國的企業與民眾高度關切。中國網友一日對於網路停擺、無法「翻牆」，紛紛表示無助與沮喪。

中國網友在「微博」上說，「求問一下海外黨有沒有好用的VPN可以翻回去的。我各種音樂視頻的會員在這邊用不了了，很焦慮」，也有網民留言，「有誰能推薦好用的VPN啊。付費什麼的都沒問題」、「我…卡在這裡一天了，重連VPN都試過了，沒用」、「我真的要被VPN搞哭了，為什麼都不行」。也有人反映，儘管有部分VPN仍能使用，但速度慢、穩定性差，不可能觀賞明星直播。

中國工信部去年公佈的新規範，強制企業與個人在四月一日起僅能使用政府批准的VPN，許多外商公司在中國境外有自己的VPN伺服器，但今後相關專線僅能由中國三家電信公司提供。批評者抨擊，該政策將排除低價VPN的選擇，並使網路用戶更容易被監控。對抗中國審查機制的「大火」（Greatfire.org）組織成員說：「外國企業將受中國監管機關擺佈？是的，很可能。會有更多的監控？絕對！」

一月間，中國美國商會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）指出，該VPN規範將加重小企業的負擔，迫使其支付昂貴的「國際私有專用線路」（IPLC），以避開防火長城。義大利醫療軟體公司大中國區主管加斯帕洛尼告訴華爾街日報，新規定恐讓一家員工規模三百到五百名的企業，一年通信費用從五千美元（近十五萬台幣）飆漲至七萬美元（約二○五萬餘台幣）。