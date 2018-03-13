賤賣國土資料被竄改 安倍道歉究責

2018-03-13

14份文件被動手腳 安倍昭惠名字均被刪除

〔駐日特派員林翠儀／東京十二日報導〕日本財務省十二日向國會提出調查報告，坦承「森友學園」國土出售案的相關審批文件中，有十四份遭到修改，文件中提及首相安倍晉三夫人安倍昭惠及多名政治人物的名字均被刪除。對此，安倍傍晚透過媒體向國民致歉，表示此事可能動搖對整體行政部門的信賴，要求副首相兼財務大臣麻生太郎徹底調查，釐清事情的全貌。

國土賣森友學園辦小學 售價僅鄰近土地1成

森友學園國土出售爭議案，肇因於大阪的近畿財務局在二○一六年六月，將位於豐中市伊丹空港附近的一塊國有土地，出售給學校法人森友學園開辦小學。由於這塊土地受到砷和鉛的重金屬污染，地下還有大量的水泥塊和垃圾，經鑑定土地清理費用約八億二千萬日圓（約二億二千七百萬台幣），故以一億三千四百萬日圓的價格出售。但豐中市議員認為售價過低，僅約鄰近土地市價的一成左右，有賤賣國土之嫌，因而向大阪地方法院提告。

這起訴訟案在去年二月被「每日新聞」披露後，發展成全國性的大新聞。由於涉及安倍昭惠與森友學園負責人籠池泰典的私交，「朝日新聞」也加入報導行列，並重砲質疑安倍護航。後來又加計大學新設獸醫系的爭議案，「森友加計案」在去年發展成在野黨用來扳倒安倍政權的重大議案。安倍的民調下滑，去年年中突然宣布解散國會改選，最後仍以壓倒性席次穩住政權。

國稅廳長官請辭 負責職員自殺

今年三月初，朝日新聞再掀森友案文件「竄改」砲火，被稱為新一波的「倒閣運動」。財務省事務官的第二把交椅國稅廳長官佐川宣壽，原本堅稱與森友學園交涉時的相關文件已作廢，但隨著新文件出爐，佐川在本月九日閃電辭職；當天有一名負責該筆國土出售案的大阪近畿財務局職員，也被發現在家中自殺。

由於事態一發不可收拾，財務省十二日向國會提出調查報告，顯示共有十四份二○一四到一六年的文件遭到修改，其中五件是在去年二月至四月，也就是國土出售爭議案曝光後被修改。至於是被誰修改，財務省理財局次長富山一成僅說是「理財局的部分職員」。財務大臣麻生太郎則表示，可能是理財局為了配合佐川在國會答詢而下令修改。麻生對財務省失控表示「深切道歉」，但也表示完全沒考慮辭職。

日本媒體報導，文件中提到安倍昭惠、前經濟產業大臣平沼糾夫、前防災擔當大臣鴻池祥肇、前國土交通副大臣北川一成、已故前總務大臣鳩山邦夫的秘書等人名及記述內容均遭刪除。至於文件中與安倍昭惠相關的發言，為森友學園轉述「安倍昭惠表示『這是塊好土地，請向前推動』」，並非錄自安倍昭惠的親口發言。

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