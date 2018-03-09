澳門外籍法官 禁審國安案件

2018-03-09

〔編譯周虹汶／綜合報導〕澳門主權一九九九年由葡萄牙移交中國後實施至今的《澳門司法組織綱要法》，上月傳出禁止外國法官審理國家安全相關案件的修改規劃，儘管引來各界反彈，但根據路透八日報導，草案最近已確定擬畢，提案目前待送澳門立法會審議，在主導立法會的親中勢力護航下，可望於今年輕鬆過關。

生長於中國的澳門行政法務司司長陳海帆上月提出修法構想，主張涉及國家主權、安全與領土完整等重大利益的案件，因事關國家或國防機密資訊，審理權該為當地法官獨有，還聲稱這對加速審案進度有利。

澳門基本法明訂「符合標準的外籍法官也可聘用」，四十九名法官中，共十人擁有外國公民身分，多數為葡萄牙籍。不過，澳門六十五萬人口中，逾半為近數十年來自中國的移民，以致當地親中傾向較民眾多為本地出生且反中勢力較雄厚的香港明顯許多，澳門自主權遭中國加速腐蝕的疑慮因此不斷浮現。

不願具名的澳門法界人士批評，上述法律修正案違反澳門基本法，攻擊澳門獨立的司法。葡萄牙籍的澳門律師公會主席華年達（Jorge Neto Valente）更向澳門廣播電視股份有限公司（ＴＤＭ）點明，這是「為了審理特定類型的犯罪而特別創設一組法官的糟糕方案」。

從實務上來看，澳門近年並無太多牽涉國防或國家安全的官司。不過，澳門政府旗下「澳門基金會」前年五月爆出默默資助中國廣州暨南大學人民幣一億元醜聞，兩者間的關聯正是身兼基金會信託委員會主席和中國暨大董事會副董事長的澳門行政長官崔世安「三位一體」，現年廿六歲的澳門社會運動青年蘇嘉豪等人當時因此發動「撤回黑箱捐款．特首問責下台．公開審議撥款」連署大遊行；勇於反對政治亂象的他，卻陸續被控「非法集會」及「加重違令罪」，去年十月雖成澳門史上最年輕立法會議員，兩個月後卻又變成澳門立法會議員涉刑事罪而中止職務的首例，為各界眼中的「政治檢控」受害者。